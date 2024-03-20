لقاء الخميسي: أنا ممثلة من قبل خالد سليم وحقي احط اسمي قبله

علقت الفنانة لقاء الخميسي، على أزمتها مع الفنان خالد سليم قائلة: "مسلسل ابواب اشك كان حقي احط اسمي قبل خالد سليم، ومضيت من غير ما اعرف انه هو اللي رشحني، وهو نجم كبير لكن بشوفه مطرب ومغني جامد، لكن انا اصلي ممثلة، والفرق بينه وبين تامر حسني أنه اتعمله افلام كتير لسنين، والخناقة غريبة لأنه على مين يمين ومين شمال، وخالد عشرة ومتجوز صاحبتي".

وقالت لقاء الخميسي، خلال استضافتها ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: "بقالي سنتين مريحة بفصل، ومش معناه اني مبحبش شغلي، شغلي في راجل وست ستات 11 سيزون مش كسل، لكن اخدت رأي اقرب الناس ليا وقالولي كملي، لكني كنت ضد اني اعمل اكتر من 3 سيزون، وشايفة اني اخد وش القفص وانطلق".



وأضافت لقاء الخميسي، قائلة: "كبريائي ذكاء عشان مخسرش حاجات في شغلي واضايق، ومخسرتش كتير، وبحب اشوف نفسي مهمة لاني فعلا مهمة، مبطلبش كتير في الأعمال، ومبحبش حد يعتبرني مش موجودة".



برنامج "أسرار" تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة النهار يومياً خلال شهر رمضان، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، تستضيف من خلاله عدد من نجوم الفن والرياضة والسياسة في مصر.