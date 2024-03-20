أرباح «أوراسكوم للتنمية – مصر» تنمو بـ63.5% إلى 3.1 مليار جنيه

حققت شركة أوراسكوم للتنمية مصر ارتفاعا لصافى ارباحها المحققة عن العام المالى 2023 بنسبة 63,5% لتصل الى 3,1 مليارات جنيه مصرى مدعومًا بمبيعات عقارية قياسية بلغت 19,4 مليار جنيه وأداء «متميزا» لقطاعات الدخل المتكرر على الرغم من حالة التذبذب وعدم اليقين بشكل عام نتيجة للأحداث السياسية والاقتصادية العالمية.

واستعرضت الشركة نتائج العام المالى المنتهى فى ديسمبر 2023 فى نقاط على النحو التالى: -

- تحقيق إيرادات قياسية بلغت 15,3 مليار جنيه مصرى، بزيادة قدرها 49,2٪

- ارتفاع الأرباح التشغيلية قبل خصم الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك والبنود غير النقدية بنسبة 47٫1٪ لتصل إلى 5٫8 مليار جنيه مصرى، مصحوبا بهامش أرباح تشغيلية 37٫6%.

- ارتفاع صافى الأرباح المحققة بنسبة 63,5٪ لتصل إلى 3٫1 مليار جنيه مصرى وهامش ربح 20٫4%.

- ارتفاع ايرادات قطاع الفنادق بنسبة 94٫5% لتصل إلى أكثر من 3 مليارات جنيه مصرى.

- تحقيق مبيعات عقارية خلال 2023بـ 19٫4 مليار جنيه مصرى وهو مستوى قياسى يتجاوز المبيعات العقارية المحققة فى العام المالى المنتهى فى 2022 بنسبة 75٪.

- ارتفاع التحصيلات النقدية العقارية بنسبة 81٫2% لتصل الى 10٫1 مليار جنيه مصرى.

واستعرضت الشركة أهم النتائج المحققة خلال الربع الرابع للعام المالى 2023 وذلك على النحو التالى: -

- ارتفاع إجمالى الإيرادات بنسبة 38٫6% لتصل إلى 5٫0 مليار جنيه مصرى.

- ارتفاع الأرباح التشغيلية قبل خصم الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك والبنود غير النقدية بنسبة 28٫4% لتصل إلى 1٫8 مليار جنيه مصرى وهامش 36٫0%.

- ارتفاع صافى الأرباح المحققة بنسبة 187٫8% لتصل إلى حوالى 1٫1 مليار جنيه مصرى.

- تحقيق مبيعات عقارية بـ6٫4 مليار جنيه مصرى بزيادة قدرها 65٫9% عن الفترة المماثلة.