«FUD «تطلق مشروع «أوكارديا» كأحدث مشاريعها باستثمارات تقدر بـ ٣ مليارات جنيه

أعلنت شركة FUD للتطوير العقارى -إحدى شركات مجموعة البطل للاستثمار العقاري- عن اطلاق مشروعها «أوكارديا» فى مدينة العبور الجديدة، بإجمالى استثمارات تصل إلى 3 مليارات جنيه، وذلك ضمن خطة توسعية طموحة للشركة تستهدف من خلالها تنويع محفظة استثماراتها بالسوق العقارى.

وضمن هذا الخصوص قال المهندس رضا كراس، رئيس مجلس إدارة شركة FUD للتطوير العقارى فى مؤتمر صحفى إن الشركة بدأت نشاطها فى السوق العقارى منذ 24 عاما، لتنجح خلال تلك الفترة فى تنفيذ العديد من المشروعات، ومنها مشروعات سكنية ومشروعات تعليمية ومشروعات تجارية .

وأشار إلى أن مشروع «أوكارديا» هو مشروع سكنى تجارى إدارى، ويقع فى أرقى مناطق المدينة على مساحة 10 أفدنة بمدينة العبور الجديدة، كأول مشروع يحصل على القرار الوزارى قبل طرحه بالسوق للعملاء، ومن المخطط تنفيذ المشروع وبدء تسليمه خلال 3 سنوات، حيث تستهدف الشركة تدشين مشروع نموذجى وفريد.

وأكد حرص الشركة على تنفيذ المشروع بأعلى معدلات الجودة ووفقا للتصميمات المعلنة، لافتا إلى أهمية عنصر التسعير فى دعم خطة الشركات لتنفيذ مشروعاتها خلال الفترة الراهنة، حيث يجب أن يتم وضع تسعير دقيق يراعى تغير التكلفة مما يمكن الشركة من تنفيذ المشروع وتسليمه فى الوقت المحدد.

وكشف أن الشركة تستهدف الشركة اطلاق 3 مشروعات جديدة خلال النصف الأول من العام الجارى، ومنها مشروع فى مدينة الشروق لتحقيق أكبر قدر من التنوع فى محفظة مشروعاتها، وهو تنوع فى أنشطة المشروعات ما بين سكنى وتجارى، وكذلك التنوع فى مواقع تنفيذ هذه المشروعات وذلك ضمن خطتها للوصول بمحفظة استثمارات إلى 6 مليارات جنيه، وهو ما يقوم على خطة توسعية طموحة تحقق التنوع فى المشروعات التى تنفذها الشركة والمدن التى تتواجد بها، فالشركة تستهدف التوسع فى العاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة الجديدة، بالإضافة لإحدى المدن الساحلية، وهو ما يأتى فى ضوء النهضة العمرانية الشاملة التى تنفذها مصر حاليا والتى تقدم فرص استثمارية متنوعة لكافة الشركات المحلية والأجنبية.

من جهته قال محمد نصار، رئيس القطاع التجارى بشركة FUD للتطوير العقارى، إن ملف التسعير أحد العناصر التى يتم التركيز عليها فى المشروع الجديد، بحيث يكون تسعيرا واقعيا ويتناسب مع القدرة الشرائية للعملاء وفى نفس الوقت يراعى تغير تكلفة التنفيذ، وهو ما يتطلب دراسات سوقية قوية تقوم بها الشركة من خلال فريق عمل مؤهل ويمتلك الخبرات التى تحقق هذا التوازن المطلوب.

وأوضح أن إجمالى حجم استثمارات الشركة فى السوق العقارى حاليا تصل إلى 2.5 مليار جنيه تضم 525 وحدة سكنية و106 وحدات إدارية وتجارية وطبية قامت الشركة بتنفيذها، كما أن الشركة تدرس حاليا فرصا استثمارية جديدة تحقق لها أكبر قدر من التنوع، وتستهدف الشركة التوسع فى المدن الساحلية وإقليم الصعيد الذى يوجد به طلب قوى وحقيقى ولا يوجد به حجم مشروعات كافٍ لتلبية هذا الطلب، مشددا على أنه من المخطط بحلول 2026 أن يكون للشركة مشروع ساحلى.