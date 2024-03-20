فيراري تعلن رسميا مشاركة كارلوس ساينز في جائزة أستراليا الكبرى

أعلن فريق فيراري لسباقات الفورميلا وان ان سائقه الأساسي كارلوس ساينز سيعود للفريق خلال منافسات جائزة أستراليا الكبرى التي ستقام على حلبة ملبورن نهاية الأسبوع .

وكان كارلوس ساينز سائق فيراري قد غاب عن جائزة السعودية الكبرى على حلبة كورنيش جدة قبل أسبوعين بسبب اجرائه لعملية الزائدة الدودية بشكل مفاجىء حيث تم أستدعاء السائق الأحتياطي لفريق فيراري الشاب أولى بيرمان الذي نجح في تقديم سباق تاريخي ونجح في الحصول على المركز السابع متقدما على متسابقين كبار مثل السائق البريطاني وبطل العالم السابق لويس هاميلتون .

وقبل انطلاق سباق جائزة أستراليا الكبرى اعلن فريق فيراري ان كارلوس ساينز في حالة ممتازة تسمح له بالعودة الى المضمار خلال جائزة استراليا الكبرى وفي نفس الوقت تم استدعاء اولى بيرمان ليكون متواجد كسائق احتياطي لفريق فيراري الى جانب مشاركته في سباق الفورميلا 2 .

يذكر ان سائقي فيراري هما المنافسين الوحيدين لفريق ريد بول بطل العالم حيث احرز سائقه كارلوس ساينز المركز الثالث في سباق جائزة البحرين الكبرى على حلبة صخير خلف سائقي ريد بول مارك فيرستابين و سيرجيو بيريز بينما زميله ليكليرك المركز الثالث خلف نفس السائقين .