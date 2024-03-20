جيرارد يترقب التقرير الطبي النهائي بشأن سيكو فوفانا

كشفت تقارير صحفية، تداولتها الصحف السعودية، عن انتظار الإنجليزي ستيفين جيرارد، المدير الفني لفريق الاتفاق، التقارير الطبية لمتوسط الميدان الإيفواري سيكو فوفانا.

ويعود اللاعب سيكو فوفانا، إلى الدمام خلال اليومين المقبلين للبدء في برنامج علاجي، بعد أن قرّر الجهاز الفني في بلاده استبعاده لعدم الجاهزية الطبية.

وأفادت صحيفة "الرياضية"، أن نادي الاتفاق تم إبلاغه بإصابة فوفانا دون المزيد من التفاصيل، وينتظرون التقرير الطبي لمعرفة نوع الإصابة.

يتوقع الجهازين الفني والطبي في نادي الاتفاق، أن تكون الإصابة بسيطة حسب التفاهم مع اللاعب ولن تعيقه عن المشاركة في أولى مباريات الفريق بعد العودة.

ومن المقرر، ستكون أول مباراة لفريق الاتفاق بعد العودة أمام الأهلي السعودي، يوم 29 مارس الجاري، على ملعبه ضمن مباريات الجولة 25 من دوري روشن السعودي.

ويحتل فريق الاتفاق المركز السادس بترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 35 نقطة، في حين أن الأهلي يحتل المركز الثالث برصيد 47 نقطة.