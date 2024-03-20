بشرى سارة لجماهير برشلونة بشأن عودة نجم الفريق

كشف بيدري جونزاليس لاعب وسط برشلونة الإسباني، مفاجأة سعيدة لجماهير فريقه، باقتراب موعد عودته للملاعب من جديد بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرا.

وتعرض بيدري لإصابة على مستوى الفخذ الأيمن، خلال مواجهة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو لحساب الجولة 27 من الدوري الإسباني "الليجا".

وكانت هذه الإصابة هي الرابعة التي يتعرض لها بيدري، على مستوى عضلة الفخذ الأيمن، وهي الثالثة له هذا الموسم، والتي جعلته يغيب عن الملعب منذ أغسطس الماضي حتى الأن لما يقرب من 4 أشهر.

وأشارت الفحوصات الطبية الأخيرة التي خضع لها بيدري، بأن إصابته ليست بالسوء الذي توقعه البعض، بل أن اللاعب قد يكون قادرا على العودة للملاعب قبل كلاسيكو الأرض.



قال بيدري عبر حساباته عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بشأن موعد عودته للملاعب: "بأقرب وقت ممكن لكن دون تحديد موعد أو مباراة محددة".

وأضاف نجم برشلونة: "أريد أن أكون بقمة جاهزيتي وأن أستمتع بالجزء الأهم من الموسم مع زملائي، لأن هناك مباريات جميلة جداً قادمة".

وأوضح بيدري بشأن قدرة برشلونة على التتويج بدوري أبطال أوروبا: "برشلونة يملك فرصة في كل مسابقة يلعبها، لم يكن عام سهل، وهناك منافسين كبار، لكن مازلنا في المنافسة ونملك دافع كبير".

الجدير بالذكر، أن برشلونة يستعد يوم العاشر من إبريل المقبل، لمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب حديقة الأمراء.