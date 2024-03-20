محافظ كفرالشيخ يشهد الإفطار الجماعي للمسنين

شهد محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نور الدين، و نائب المحافظ الدكتور عمرو البشبيشي، مساء اليوم الأربعاء، حفل الإفطار الجماعي للمسنين والمسنات والأيتام، الذي تم تنظيمه تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعي بكفرالشيخ، بنادي سيتي كلوب بمدينة كفرالشيخ، وذلك بحضور اللواء عبدالغفار ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وإيمان عبدالحميد مدير شئون المجتمع، وبسمة الديب، مدير حقوق الإنسان، وعدد من القيادات التنفيذية.

أشاد محافظ كفرالشيخ بقيم الوفاء والمحبة والعطاء تجاه المسنين والمسنات، معبراً عن التقدير والاحترام للآباء والأمهات وكبار السن، عرفانا بما قدموه للوطن من خدمات وخبرات وعمل، مقدماً الشكر لجميع المنظمين والقائمين علي هذا العمل الخيري تقديراً للوالدين من المسنين والمسنات ودعماً للأيتام.