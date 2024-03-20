تفعيل برتوكول مبادرة " عيون أطفالنا مستقبلنا "لطلاب الابتدائيةبالغربية

عقد اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اجتماعاً بحضور خالد حمدان، وكيل المديرية، و محمد فتوح، مدير إدارة الأمن، السادة مديري عموم الإدارات التعليمية العشر المستهدفة وهي إدارات شرق وغرب المحلة، سمنود، بسيون، قطور، وكفر الزيات، مدير المرحلة الابتدائية بالمديرية والإدارات المستهدفة، رئيس قسم البيئة والسكان بالإدارات المستهدفة والمديرية، بقاعة مركز التنمية المهنية بطنطا، وذلك لمناقشة إجراءات تفعيل برتوكول مبادرة " عيون أطفالنا مستقبلنا " على طلاب المرحلة الابتدائية، والذي تم بناء على توقيع معالي الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية مع «أندية الليونز» لتنفيذ مبادرة "عيون أطفالنا مستقبلنا‘‘ لتوقيع الكشف الطبي على عيون 200 ألف طالب في الغربية، بالمرحلة الابتدائية، من الصف الأول إلى الصف السادس، الاثنين الماضي الموافق الثامن عشر من مارس الجاري.

وخلال الاجتماع، ناقش وكيل الوزارة مع السادة الحضور آلية تنفيذ المبادرة، وضرورة تقديم كامل التعاون والدعم للفرق الطبية المشاركة في تنفيذ المبادرة، وتذليل كافة العقبات التي تواجه تنفيذ المبادرة، وتوفير الأماكن المناسبة بالمدارس لإجراء الكشف الطبي على عيون أبنائنا تلاميذ المرحلة الابتدائية، ضمن فعاليات المبادرة، حيث سيتم تنفيذ المبادرة على مرحلتين، الأولى وتتم في الفترة من الثامن عشر من مارس الجاري، وتستمر حتى الثامن من أبريل القادم، ويتم فيها إجراء المسح الطبي من خلال زائرات وزارة الصحة، لجميع طلاب الإدارات المستهدفة، وتحديد الطلاب الذين لديهم مشاكل صحية بالرمد، أما المرحلة الثانية، ستتم بداية من الخامس عشر من أبريل القادم، ويتم فيها الكشف من خلال المستشفى الميداني (المقر المركزي) من خلال أطباء محترفين، من خلال مؤسسة الليونز.