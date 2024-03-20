ميكالي يُعلن تشكيل منتخب مصر الأولمبي لمواجهة الإمارات

كشف البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لـ منتخب مصر الأولمبي عن تشكيل الفريق في مواجهة الإمارات خلال بطولة اتحاد غرب آسيا 2023.

تشكيل منتخب مصر الأولميي

حراسة المرمى: حمزة علاء

الدفاع: أحمد عيد - حسام عبد المجيد - محمد طارق - كريم الدبيس

الوسط: محمود جهاد - محمود صابر - محمد شحاتة

الهجوم: إبراهيم عادل - أسامة فيصل - مصطفى سعد

وتضم البطولة 8 منتخبات وهي مصر والسعودية والعراق والأردن والإمارات وتايلاند وأستراليا وكوريا الجنوبية.

وكان منتخب مصر الأولمبي تأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.

وحصل منتخب مصر على المركز الثاني في بطولة كأس الأمم الإفريقية في المغرب تحت 23 سنة والمؤهلة لأولمبياد باريس.