وفاة سيدة بالدقهلية نتيجة تناولها حبة غلة

أقدمت ربة منزل على الانتحار لمرورها بحالة نفسية سيئة بسبب وجود خلافات زوجية بقرية نوسا الغيط دائرة مركز اجا بمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية إخطارا من مأ مورمركز ا جا بورود إفادة من مستشفى أجا المركزى بوصول أم ها شم ع ا 30 سنة فى حالة اعياء وقئ لتعاطيها مادة سامة .وبالإنتقال والفحص ووسؤال والدتها فرر ت بتناولها قرص لحفظ لغلال وعللت ذلك لمرورها بحالة نفسية سبب وجود خلافات زوجية . ولم تتهم أحد بالتسبب فى ذلك. تم التحفظ على الجثة وأخطرت النيابة العامة والتى كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة.

حرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة