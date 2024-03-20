حفل إحياء ذكرى يوم العاشر من رمضان بإدارة وسط الإسكندرية التعليمية

شَهِد الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالاسكندرية ، اليوم الأربعاء الموافق 20 من مارس 2024 حفل إحياء ذكرى يوم العاشر من رمضان بإدارة وسط التعليمية.

حضر الحفل رحاب جابر القائم بأعمال مدير عام الإدارة وأمال أبوزيد موجه عام رياض الأطفال وبطلين من أبطال أكتوبر وأمين شعبان نائب رئيس اتحاد ألعاب القوى ونجلاء حسن مدير الخدمات التربوية وأحمد الشامي مدير عام كلية النصر للبنين EBS ولفيف من الموجهين ومديري المراحل التعليمية .

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والسيد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بإحياء ذكرى يوم العاشر من رمضان وتفعيل الأنشطة التربوية لبناء وتنمية شخصية الطلاب .

وخلال الحفل ، أشاد مدير المديرية بمعرض رياض الأطفال لانتصارات العاشر من رمضان نداوت التوعية لغرس وتعزيز روح الولاء والانتماء لدى أبنائنا الطلاب والأداء المتميز للمعلمات الجدد وجميع القائمين على الحدث في تنظيم وإخراج طابور العرض وجميع فقرات الحفل والعديد من العروض الرياضية والعسكرية المتميزة على أنغام الأغنيات الوطنية وأوبريتات واستعراضات أهلا رمضان .

وبدأت مراسم الحفل بالقرآن الكريم والسلام الوطني وتوالت الاستعراضات والقصائد الشعرية والعروض المتميزة ، وقال مدير المديرية في كلمته أنَّ الشهداء خضّبوا بدمائهم وأرواحهم الطاهرة أرض مصر لتحيا حرة أبيّة مرفوعة الهامة ، واختصّهم الله بمكانة مقدسة مع الأنبياء والصديقين ، وكرّم الله مصر في كتابه الكريم وكافة الكتب السماوية فهي قلب العالم النابض وأم العروبة وكعبة الشعراء وقِبلة العلماء ومهبط الديانات ، مُشيدًا بدور القيادة السياسية في بناء وتنمية الجمهورية الجديدة على كافة الأصعدة الإنشائية والإنسانية .