الأربعاء 20 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

بوستر خاص للراحل طارق عبدالعزيز بمسلسل "بقينا اتنين".. تعرف على شخصيته

طارق عبدالعزيز
طارق عبدالعزيز

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "بقينا اتنين"، بوسترات منفردة لأبطال العمل، وكان أبرز ما ميزها البوستر الخاص بالفنان الراحل طارق عبدالعزيز، والذي توفي أثناء التصوير.

ولاقى البوستر رواج كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واشادات واسعة، بعدما نشره المنتج كريم أبو ذكري عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مطالبا الجمهور بالدعاء للفنان الراحل.

ويقدم النجم الراحل طارق عبدالعزيز في آخر ظهور له شخصية "شريف" خلال أحداث المسلسل.

 

جدير بالذكر أن مسلسل "بقينا اتنين" مكون من 15 حلقة، ويعرض في النصف الثاني من شهر رمضان 2024، ويحمل العمل طابع اجتماعي لايت تشويقي كوميدي، وهو من بطولة شريف منير، رانيا يوسف، إدوارد، صلاح عبدالله، مروه عبدالمنعم، ميمي جمال، ويعد أخر ظهور للفنان الراحل طارق عبدالعزيز، ومن تأليف أماني التونسي، وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية، ويعرض خصريا عبر قنوات "CBC" و "CBC دراما" ومنصة WATCH IT.

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