مفاجأة.. بنزيما بديل مبابي في أولمبياد باريس رغم إعتزاله

تتصدر أزمة كيليان مبابي وتيري هنري حديث الوسط الرياضي في الساعات الأخيرة، وذلك بسبب رغبة هنري المدير الفني لمنتخب فرنسا الأولمبي في اصطحاب مبابي بالأولمبياد.

حيث بدأ بالفعل تيري هنري المدير الفني لـ منتخب فرنسا الأولمبي، في تجهيز القائمة التي يخوض بها دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024 الصيف المقبل.

كشفت تقارير صحفية عالمية اليوم الأربعاء، عن مفاجأة بشأن بديل كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، في قائمة فرنسا الخاصة بـ أولمبياد باريس.

وكانت التقارير قد أفادت بأن هنري استقر على ضم الرباعي كيليان مبابي وجريزمان، وكذلك جيرو، بالإضافة إلى رافائيل فاران.



هناك أزمة تواجه مبابي في المشاركة بـ أولمبياد باريس، وذلك في حال انضم إلى ريال مدريد الإسباني كما أكدت التقارير.

تأتي أزمة مبابي، بأن ريال مدريد قد اعتزم بأنه لن يسمح لأي من لاعبيه بالمنافسة في أولمبياد باريس، المقرر خوضها خلال الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن هنري قرر أنه في حال عدم انضمام مبابي، سيفتح الباب أمام عودة كريم بنزيما لاعب الاتحاد السعودي ليصبح بديلاً لنجم باريس الحالي.

ويعد انضمام بنزيما لقائمة فرنسا مفاجئة كبيرة، لأن اللاعب اعتزل دوليًا في ديسمبر 2022 بسبب مشاكل مع الاتحاد والمدير الفني للمنتخب ديديه ديشامب.

وأتمت الصحيفة مؤكدة، أن بنزيما لا يمانع العودة للمشاركة دولياً من جديد تحت قيادة هنري.