مبابي لـ هنري: المشاركة في الأولمبياد مستحيلة

وجه المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب فريق باريس سان جيرمان، رسالة تحذيرية إلى تييري هنري، مدرب منتخب فرنسا الأولمبي.

وكانت تقارير فرنسية، قد ذكرت أن تييري هنري يرفض الاستسلام أمام فكرة غياب مبابي عن المشاركة في الأولمبياد.

وأضافت التقارير، أن مدرب منتخب فرنسا الأولمبي، لم يفقد الأمل في مشاركة كيليان مبابي بالأولمبياد، رغم الخطاب الرسمي الذي أرسله ريال مدريد، وينوي التواصل مجددا مع قادة الميرنجي لإقناعهم بالتراجع عن موقفهم.

ووفقا لما جاء في شبكة “ديفنسا سنترال” الإسبانية، فإن حوار دار بين مبابي وهنري مؤخرا بشأن المشاركة في الأولمبياد.

وقال مبابي لـ تيري هنري: “لولا اليورو، كان من الممكن أن يتركوني، لكن بهذه الطريقة مستحيل… لقد تحدثت معهم بالفعل عن الأمر”.



وأشارت الشبكة الإسبانية إلى أن كيليان مبابي طلب من الأسطورة تييري هنري عدم الإصرار على الحديث عن احتمالية مشاركته في الأولمبياد.