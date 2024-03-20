كنتلوب وخس باقراص الكبتاجون بميناء سفاجا

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة سامى أبو طالب بالتنسيق مع إدارة الفحص بالأشعة بجمارك سفاحا برئاسة محمود حمدي مدير إدارة الفحص بالأشعة من ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ .

فبناءا على إخبارية سرية من إدارة الفحص بالأشعة بجمرك سفاجا برئاسة محمود حمدى بالإشتباه فى وجود أصناف ممنوعة داخل سيارة براد محملة بمشمول البيان الجمركي رقم ١١٨٢٨ لسنة ٢٠٢٤ وهو عبارة عن (خس ، كانتلوب ) مصدرة إلى ميناء ضباء بالسعودية وذلك عقب تمريرها على جهاز الفحص بالاشعة المملوك للمصلحة والذى أظهر إختلاف فى كثافات المشمول في الباليته الرابعة والسابعة والعاشرة في ذيل السيارة.

وتم تشكيل لجنة جمركية برئاسة محمد فتوح مدير إدارة الصادر من جميع الإدارات لتنفيذ الإخبارية وتفتيش السيارة المبردة فتبين أن "الكانتلوب" يحتوى بداخله على أكياس معبأة بأقراص ( بنى _ أبيض _ بيج ) اللون بعدد 212 ألف قرص بوزن 41.27 كجم يشتبه انها " مخدر الكبتاجون "

وبلغت قيمة المضبوطات 63 مليون و600 ألف جنيه.

وبلغت التعويضات الجمركية 127مليون و200 الف جنيه .

قرر عمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر رقم 81 لسنة 2024 بالواقعة.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك و الدكتور سعد سالم رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا الالتزام بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي