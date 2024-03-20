مسلسل صيد العقارب الحلقة 10| مواعيد العرض والقنوات الناقلة

اندلعت نيران الحرب والانتقام بين الحاج إسماعيل الغول والحاج حسن ضرغام، تصاعدت وتيرة الأحداث في الحلقة 9 من مسلسل صيد العقارب، إذ زادت رغبة الانتقام لدى "عايدة" غادة عبدالرازق، بعد محاولة قتل والدها على يد والد زوجها "إسماعيل الغول"، ليترقب الجمهور موعد إعادة مسلسل صيد العقارب الحلقة 10، الذي حظى بمتابعة جماهيرية كثيفة بسبب أحداثه المشتعلة.

مسلسل صيد العقارب



موعد إعادة مسلسل صيد العقارب الحلقة 10

ومن المقرر أن يكون موعد إعادة مسلسل صيد العقارب على قناة CBC الحلقة 10، التي تُعرض حصريا في السابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، على النحو التالي:

موعد الإعادة الأولى لمسلسل صيد العقارب: 1:45 صباح اليوم التالي

موعد الإعادة الثانية لمسلسل صيد العقارب: 2:45 مساء اليوم التالي

وتصاعدت أحداث المسلسل خلال الحلقات السابقة، في ظل بدء عايدة التي تجسد دورها الفنانة غادة عبد الرازق، خطة الانتقام لمقتل شقيقها علي، الذي لعب دوره الفنان محمود عبد المغني، فضلا عن الحادث المدبر الذي تعرض له والدها، ما جعلها تطلب الطلاق من زوجها ياسين، الذي يلعب دوره الفنان محمد علاء، والذي رفض الانفصال عنها.

وكان من أبرز الأحداث التي تضمنها مسلسل صيد العقارب الحلقة 8 بطولة غادة عبد الرازق، هو تخطيط الدكتورة عايدة لجريمة قتل أحد أفراد عائلة "الغول"، ويبدو أنها تريد قتل إسماعيل الغول نفسه؛ لتأكُدها أنه المسؤول عن حادث والدها، فضلًا عن قتل ابنه سامح لشقيقها علي.



واتضح تخطيط الدكتورة عايدة لجريمة القتل في مسلسل صيد العقارب الحلقة 8 بطولة غادة عبد الرازق من خلال حديثها مع ريمون الذي يعمل معها في مهنة صيد العقارب، إذ قضى قديمًا عقوبة السجن نتيجة جريمة قتل ارتكبها بالخطأ، على حسب تأكيده، كما لمَّحت له خلال الحديث أنها تريد منه تنفيذ مهمة خطيرة قد تكون سببًا في إعادته للسجن مرة أخرى، لتذهب ظنون مشاهدي ومتابعي المسلسل إلى رغبتها في قتل الحاج إسماعيل الغول.

وبمجرد انتهاء الحلقة 8، زاد تشوق الجمهور للحلقة التاسعة من مسلسل صيد العقارب وستشهد توضيح حقيقة هذه المهمة التي تنوي الدكتورة عايدة تكليف ريمون بها، وعما إذا كانت تنوي بالفعل قتل الحاج إسماعيل الغول والد زوجها أم لديها خطة أخرى.

تفاصيل مسلسل صيد العقارب الحلقة 8

وشهدت الحلقة 8 من مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبد الرازق حديث الحاج إسماعيل الغول مع زوجته سميحة عن حبه للحاج حسن ضرغام وحزنه الشديد لِما وصل إليه حالهما من بعد هذه العِشرة الطويلة التي بدأت بينهما منذ أكثر من 50 عامًا، كما شهدت الحلقة 8 ذهاب الدكتورة عايدة إلى شركة أسرتها لتتفاجئ بشوقي زوج شقيقتها يجلس على مكتب شقيقها علي المتوفى، لتنتهره وتطلب منه عدم الجلوس مرة أخرى على هذا المكتب وأن يكتفي بالجلوس في مكتبه فقط، كما طلبت منه ألا يذهب معهم إلى المستشفى عند زيارة والدها.

واستمرت أحداث الحلقة 8 من مسلسل صيد العقارب لتشهد ذهاب سميحة لزيارة ابنها سامح في مخبأه، ليخبرها ابنها أنه لا يطيق الانتظار وأنه يشعر إنه في سجن لا يمكنه التأقلم معه، كما تضمنت ذهاب الدكتورة عايدة لزيارة والدها في المستشفى ليخبرها الطبيب أنه استعاد وعيه ولكنه أُصيب بشلل نصفي نتيجة نزيف المخ الذي أثر على مراكز الحركة والكلام لديه، كما شهدت حديث الحاج إسماعيل ضرغام مع ابنه ياسين يخبره عن رغبته أن يأتي للعمل معه ويساعده في الشركة، وأنه تقدم في العمر ولا يقوى على إدارة مهام العمل بمفرده.

موعد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 9

موعد عرض الحلقة 9 من مسلسل صيد العقارب

وبحسب شبكة قنوات "سي بي سي" يأتي موعد عرض الحلقة 9 من مسلسل صيد العقارب في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

وتعاد الحلقة 8 من مسلسل صيد العقارب للمرة الأولى في تمام الساعة 2:45 صباحًا، فيما تأتي الإعادة للمرة الثانية الساعة 1:45 مساءً.

أحداث مسلسل صيد العقارب

تشارك الفنانة غادة عبدالرازق في السباق الرمضاني هذا العام من خلال تجسيد شخصية الدكتورة عايدة في مسلسل صيد العقارب، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي مليء بالتشويق والإثارة من خلال وقوع حرب شديدة ومثيرة بين عائلتين من الصعيد، وتتحول الصداقة بين الجميع إلى عداوة قاتلة.

أبطال مسلسل صيد العقارب

يشارك في بطولة مسلسل صيد العقارب نخبة كبيرة من الفنانين من بينهم، غادة عبد الرازق، أحمد ماهر، رياض الخولي، محمد علاء، محمود عبد المغني، سيمون، ميار الغيطي، أحمد جمال سعيد، والعمل من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن.

وشهد العمل خلال حلقات عرضه الأولى العديد من الأحداث الدرامية المشوقة التي من المتوقع تطورها في الحلقات المقبلة.