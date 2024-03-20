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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

الداخلية تضبط 352 دراجة نارية مخالفة

ضبط دراجات نارية
ضبط دراجات نارية مخالفة

شنت أجهزة وزارة الداخلية  بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وحماية المواطنين.


وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط عدد (352) دراجة نارية مخالفة.


وفي سياق منفصل أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنيا قيام (ربة منزل - مقيمة بدائرة مركز شرطة بنى مزار) بالإتجار فى الألعاب النارية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها بمخزن خاص بها وعثر بحوزتها على ( 209 كرتونة و 40جوال بإجمالى 5 مللايين قطعة ألعاب نارية مختلفة الأحجام والأشكال).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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