انتصار مصر على إسرائيل في العاشر من رمضان يوم من أيام الله.. فيديو

هنأ الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، مصر قيادة وشعبا، والعالم كله بالعاشر من رمضان، لافتا إلى أن هذا اليوم استرددت فيه القوات المسلحة كرامة الأمة.

وأوضح عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، على فضائية "الناس"، اليوم الأربعاء: "هذا اليوم جديرا أن نهنئ قواتنا المسلحة وشعبنا وأبناء الشهداء الذين نضحوا بأنفسهم من أجل كرامة هذه الأمة".

فيما قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر الشريف، إن المسلم يقوم بعمل عزلة لنفسه في شهر رمضان، ليقوم بالانتصار على نفسه، لافتا إلى أن بعض الناس يقوم ببعض الأفعال لم يكن يفعلوها فى باقى السنة منها إطعام الطعام والصدقة وتلاوة القران.

وتابع أستاذ الفقه بجامعة الأزهر الشريف، خلال حوار مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأربعاء: "الإنسان لما ينتصر على نفسه في رمضان ينتصر على الأعداء، فشهر رمضان هو شهر الانتصار على الأعداء من أول يوم بدر إلى نصر أكتوبر المجد الذى انتصر فيه الجيش المصرى على اليهود، فيوم العاشر من رمضان يوم من أيام الله التى يجب أن نتذكر به، ونشكر الله على الحول والقوة التى مدنا بها".

وأضاف: "من عوامل النصر الدعاء، ومن أرجى الدعاء فى الصيام، لما الإنسان بيكون صائم بتكون دعواته مستجابة، ومن عوامل النصر التقوى وهذا من أهم أسباب استجلاب النصر".