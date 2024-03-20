عاجل
بث مباشر.. صلاة العشاء والتراويح من المسجد النبوي في الليلة 11 من شهر رمضان بث مباشر.. صلاة العشاء والتراويح من المسجد الحرام في الليلة الحادية عشر من رمضان
الأربعاء 20 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

انتصار مصر على إسرائيل في العاشر من رمضان يوم من أيام الله.. فيديو

الجيش المصري يعبر
الجيش المصري يعبر قناة السويس

هنأ الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، مصر قيادة وشعبا، والعالم كله بالعاشر من رمضان، لافتا إلى أن هذا اليوم استرددت فيه القوات المسلحة كرامة الأمة. 

وأوضح عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، على فضائية "الناس"، اليوم الأربعاء: "هذا اليوم جديرا أن نهنئ قواتنا المسلحة وشعبنا وأبناء الشهداء الذين نضحوا بأنفسهم من أجل كرامة هذه الأمة".

txt

النائب حازم الجندي: نصر العاشر من رمضان فتح الباب أمام التنمية والتعمير

txt

جامعة العريش تحتفل بذكرى نصر العاشر من رمضان

فيما قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر الشريف، إن المسلم يقوم بعمل عزلة لنفسه في شهر رمضان، ليقوم بالانتصار على نفسه، لافتا إلى أن بعض الناس يقوم ببعض الأفعال لم يكن يفعلوها فى باقى السنة منها إطعام الطعام والصدقة وتلاوة القران. 

وتابع أستاذ الفقه بجامعة الأزهر الشريف، خلال حوار مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأربعاء: "الإنسان لما ينتصر على نفسه في رمضان ينتصر على الأعداء، فشهر رمضان هو شهر الانتصار على الأعداء من أول يوم بدر إلى نصر أكتوبر المجد الذى انتصر فيه الجيش المصرى على اليهود، فيوم العاشر من رمضان يوم من أيام الله التى يجب أن نتذكر به، ونشكر الله على الحول والقوة التى مدنا بها". 

وأضاف: "من عوامل النصر الدعاء، ومن أرجى الدعاء فى الصيام، لما الإنسان بيكون صائم بتكون دعواته مستجابة، ومن عوامل النصر التقوى وهذا من أهم أسباب استجلاب النصر".

مواد متعلقة

رئيس جامعة حلوان يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

وزير التعليم العالي يهنئ الرئيس بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

ثقافة الفيوم تحتفل بذكرى العاشر من رمضان مع طلاب المدارس

مرصد الأزهر: العاشر من رمضان كان هدفًا استراتيجيًا حطم أكذوبة "جيش إسرائيل لا يقهر"
الجريدة الورقية