ختام فعاليات مسابقة أوائل الطلاب بفوز مدرسة عمر بن الخطاب بأبوتشت

اختتمت إدارة أبوتشت التعليمية بشمال محافظة قنا اليوم الاربعاء 20 من مارس، فعاليات مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2023م للموسم الثالث المنعقدة بقاعة اجتماعات مدرسة ابوتشت الإعدادية المشتركة بين فرق طلابية ممثلة لمدرستي عمر بن الخطاب الإعدادية والاميرية الإعدادية، برعاية الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

جاء ذلك بحضور المهندس عبدالمنعم قاصد مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية وعبدالرؤوف عبدالواحد مدير المتابعة وتقويم الأداء ووائل ابوعايد مدير التعليم الإعدادي وهاني الملقب رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام وجمال شمارة موجه أول التربية الاجتماعية وموجهي المواد الدراسية ووائل عبدالهادي امين لجنة التعليم والبحث العلمي بقنا وحماده شماره امين المركز.

وأعلنت اللجنة المشرفة علي تنفيذ المسابقة بمدارس ابوتشت فوز فريق مدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية بابوتشت بالمركز الأول عن المرحلة الإعدادية وقدم قاصد التهنئة للطلاب والطالبات الفائزين في المسابقة، كما قدم شكره لأعضاء اللجنة المشرفة على تنفيذ المسابقة، لجهودهم في إتمام المسابقة علي أكمل وجه وظهورها بالمظهر الحضاري اللائق بالإدارة وقياداتها ، مشيرا إلي أن لجنة الإشراف علي المسابقة تكونت من موجه أول التربية الاجتماعية و معاونوه ، ومدير التعليم الإعدادي والعلاقات العامة والإعلام ، مقدما شكره الي إدارة مدرسة ابوتشت الإعدادية المشتركة التي استضافت فعاليات المسابقة.