هنري يوجه نصيحه الى مبابي قبل انتقاله الى ريال مدريد

اعرب النجم الفرنسي تيري هنري عن ثقته التامة في أنتقال مواطنه ونجم منتخب فرنسا ونادي باريس سان جيرمان كيليان أمبابي لصفوف نادي ريال مدريد الأسباني معربا عن اماله في تألق امبابي بقميص النادي الملكي و قيادته لمنتخب فرنسيا الأوليمبي خلال مسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الأوليمبية في باريس 2024 .

وكانت الأنباء قد تواترت عن رغبة النجم الفرنسي تيري هنري والذي يشغل منصب المدير الفني لمنتخب فرنسا الأوليمبي في استدعاء ثلاثي ريال مدريد أدواردو كامافينجا و أورليان تشاوميني وفيرلان ميندي الى صفوف منتخب فرنسا الأوليمبي الى جانب كيليان امبابي في ظل بحث تيري هنري عن قيادة منتخب فرنسا الى تحقيق الميدالية الذهبية الأوليمبية للمرة الثانية بعد الذهبية الأولى التي احرزتها فرنسا عام 1984 في لوس أنجلوس تحت قيادة المدير الفني السابق لمنتخب فرنسا هنري ميشيل الا ان رغبة تيري هنري في ضم الرباعي ربما تصطدم برفض ريال مدريد نظرا لتزامن توقيت المسابقة الأوليمبية مع انطلاق الموسم المحلي في اغلب البلدان الأوربية في شهر أغسطس المقبل .

وفي تصريحات لصحيفة لو باريسيان الفرنسية اكد تيري هنري انه واثق من انتقال نجم باريس سان جيرمان كيليان امبابي لصفوف ريال مبديا ثقته في تألق امبابي مع النادي الملكي و تحقيق الكثير من الالقاب .

وقال تيري هنري : لم اقم بمفاتحة امبابي حتى الان حول ضمه الى المنتخب الأوليمبي الفرنسي لاني حتى الان لا أعرف بشكل نهائي النادي الذي سيلعب له في الفترة القدمة لكن لو انتقل الى ريال مدريد فأن النادي الأسباني اعلن بوضوح رفضه ضم ايا من لاعبيه الى المنتخب الاوليمبي لكني لن استسلم وسأظل اتحدث مع ادارة ريال مدريد عن الرباعي لاني ارغب في تكوين اقوى فريق ممكن لتحقيق الميدالية الذهبية .

يبدو الامر لي مثل الطفل الذي يطلب هدية من والديه خلال الأعياد لكنهم يرفضوا في كل مرة حتى وصل الامر لعشر مرات فهل سيسكت ولن تكون هناك المرة الحادية عشرة فربما يوافقوا … هذا ما سأفعله .