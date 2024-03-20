هل يرحل جاك جريليتش عن مانشيستر سيتي في نهاية الموسم ؟

كشفت صحيفة ديلي ستار البريطانية ان جاك جريليتش نجم نادي مانشيستر سيتي و المنتخب الأنجليزي لا يعيش اوقاتا سعيدة في الوقت الحالي داخل نادي مانشيستر سيتي بعدما تراجع أدائه في الموسم الحالي مع السيتيزنز .

وكان جاك جريليتش قد نجح في الموسم الماضي ان يكون احد الاعمدة الهامة والرئيسية في الأنجاز الكبير الذي حققه مانشيستر سيتي بتحقيق الثلاثية التاريخية بالفوز بالدوري الأنجليزي وكأس الاتحاد الأنجليزي و دوري أبطال اوربا الا انه هذا الموسم تراجع دوره كثيرا مع السيتي بسبب الأصابات التي تعرض لها أكثر من مرة ليجد نفسه في منافسة صعبة مع الجناح البلجيكي دوكو الذي يقدم مستويات كبيرة في مبارياته مع السيتي حيث لم يشارك جريليتش على مدار شهر كامل في اي مباراة مع السيتي منذ خروجه مصابا خلال مباراة السيتي مع اف سي كوبنهاجن الدانماركي ضمن مباريات دوري أبطال أوربا لتزيد احتمالات خروج جريليتش من ملعب الأتحاد خلال فترة الأنتقالات الصيفية القادمة لاسيما في ظل الانباء التي تزايدات في الاونة الاخيرة عن رغبة بيب جوارديولا في ضم جناح نادي نابولي الإيطالي الجورجي كفتشيا كفاراتسيخيليا ليكون هو الجناح الأساسي للسيتي في الفترة المقبلة .

من جانبه اكد الأسباني بيب جوارديولا المدير الفني للسيتي ان جاك جريليتش كان ومازال له دور مهم داخل فريق مانشيستر سيتي لكن عليه ان يتعافى وبشكل سريع من الاصابات الصغيرة التي يتعرض لها لكنه تبعده عن الملاعب لفترة ليست بالقصيرة . لن اقول مدى اهمية جاك بالنسبة لنا فالكل يعلم هذه الأهمية لكن عليه ان يقاتل لاستعادة لياقته بشكل سريع قبل المباريات الحاسمة في الموسم الحالي .

يذكر ان جاك جريليتش يتعافى حاليا في اصابة في انكل القدم ويسعى للعودة بشكل سريع ليكون عنصر اساسي قبل مباريات دوري أبطال اوربا و الدوري الأنجليزي الحاسمة كذلك لتثبيت اسمه ضمن قائمة المنتخب الأنجليزي التي ستشارك في يورو 2024 في ألمانيا في يونية القادم .