4 مدافعين على طاولة كولر لضم أحدهم بالميركاتو الصيفي

قال الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، ان لجنة التخطيط بالنادي الأهلي عرضت على كولر المدير الفني السويسري للفريق ٤ لاعبين لضمهم .

وأضاف شبانة انه جاء في مقدمة الترشيحات كلا من عمر فايد مدافع نوفي بازار المعار من فنربخشة التركي ولاعب المقاولون العرب السابق، وإياد العسقلاني لاعب روستوف الروسي، إلى جانب سيف إمام لاعب فاركو ومحمد اسماعيل لاعب زد.

كما أكد شبانة على أن نادي زد اشترط ٢٠ مليون جنيها في حال تخليه عن مدافعه محمد اسماعيل .



كما أوضح الإعلامي محمد شبانة ان لجنة التخطيط بالنادي الأهلي اتخذت قرارها بشأن الفرنسي أنطوني موديست.

وأضاف شبانة ان لجنة التخطيط في جلستها مع كولر رفضت بشكل قاطع استمرار موديست ورحيله عن الفريق نهاية هذا الموسم وسط المستوى المقدم من جانبه والذي لم يرضي الجميع.

كما أكد شبانة على ان مجلس إدارة الأهلي قد اقترب من انهاء كافة التفاصيل الخاصة بأسامة فيصل لضمه.

في سياق متصل استقر مسؤولو النادي الأهلي على المطالبة بالسعة الكاملة لاستاد القاهرة بالنسبة للحضور الجماهيري في لقاء الإياب ضد سيمبا التنزاني في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.



ويلتقي الأهلي مضيفه سيمبا التنزاني يوم 29 مارس الجاري في تنزانيا في ذهاب ربع النهائي.

وتقام مباراة الإياب بين الأهلي وسيمبا يوم 5 أبريل المقبل باستاد القاهرة.