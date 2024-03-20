جامعة سوهاج تشارك في مؤتمر المؤسسة العربية للعلوم الإنسانية والاجتماعية

شاركت جامعة سوهاج في فعاليات المؤتمر الدولي العلمي الأول للمؤسسة العربية للعلوم الإنسانية والاجتماعية تحت عنوان (دور العلوم الإنسانية والإجتماعية في التطور الحضاري والرؤى المستقبلية) والذي عقد بمكتبة الإسكندرية، بحضور عدد من الوزراء ورؤساء الجامعات.





وقدم الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة التهنئة للدكتور فهيم حجازي لتسلمه درع التفوق الأكاديمي بالمؤتمر كأفضل أكاديمي على مستوى الجامعات المصرية والعربية، مضيفاً ان المؤتمر ألقى الضوء على أهمية العلوم الإنسانية في الارتقاء الحضاري، وتعزيز التكامل بين مختلف تخصصاتها لتحقيق التكامل المعرفي الذي يحقق في النهاية مزيدًا من الارتقاء والتطور الحضاري.





وأشار الدكتور فهيم حجازي القائم بعمل عميد كلية الآثار و ممثلاً عن الجامعة بالمؤتمر، إلى أن أهداف المؤتمر تضمنت إظهار الدور الحضاري والتاريخي للعلوم الإنسانية والاجتماعية بالعالم العربي والإسلامي والأوروبي، والتركيز على الدور التنويري للعلوم الإنسانية والاجتماعية في نهوض وتنمية المجتمعات العربية في شتى المجالات، إلى جانب إبراز الدور العلمي للرواد العرب في مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية والتعريف بمساهماتهم في إثراء النهضة العلمية العالمية على مر العصور، موضحاً انه قام بالقاء محاضره علي هامش المؤتمر بعنوان "منشآت الوزراء والأمراء في العصر السلجوقي".





ومن الجدير بالذكر أنه قد تسلم الدكتور فهيم حجازي درع الجامعة بالمؤتمر نيابة عن الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة.