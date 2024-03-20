شبانة : الزمالك يجدد مفاوضاته مع مابولولو

قال الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، ان نادي الزمالك عاد ليجدد مفاوضاته لضم الأنجولي مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري.

وأضاف شبانة ان مسؤولي القلعة البيضاء يعملون على ضم مهاجم قوي خلال الفترة الحالية.

واستكمال شبانة ان وكيل المغرب وليد أزارو لاعب عجمان والأهلي السابق، قد اعلن عن طلب الزمالك ضم ازارو بعد انتهاء عقده مع عجمان والذي ينتهي مع نهاية هذا الموسم، اضافة لطلب التعاقد أيضا مع محمد شريف مهاجم الأهلي السابق.

في سياق متصل يستعد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب للتقدم بمذكره إلى رابطة الأندية برئاسة أحمد دياب يطلب فيها تأجيل لقاء بلدية المحلة المقرر يوم ٣ إبريل المقبل لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بعد علمه بتوجه الرابطه لتأجيل لقاء فيوتشر والأهلي بسبب لعب الأخير مع سيمبا التنزاني فى إياب دور الثمانية يوم ٥ إبريل.

ويأتى تأجيل لقاء الأهلى ليفيد مودرن فيوتشر ويريح لاعبيه سبعة أيام قبل لقاء العودة فى دور الثمانية أمام الزمالك بينما يحصل الأبيض على راحه ثلاثة أيام فقط مما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص.