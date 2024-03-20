شوستر يتولى تدريب فرايبورج الالماني عقب رحيل شترايش

ترددت أنباء صحفية خلال الفترة الأخيرة، أن جوليان شوستر قائد فريق فرايبورج الألماني لكرة القدم السابق، سيتم الكشف عن أنه تولى تدريب الفريق بداية من الصيف المقبل فيما بعدها لخفا لكريستيان شترايش .

وذكرت صحيفتا "بيلد" و"كيكر" أن الإعلان من الممكن أن يتم غدا الخميس أو بعد غد الجمعة.

وذكر شترايش، أنه سيتنحى من منصبه عقب نهاية الموسم بعد أن قضى 12 عاما في تدريب الفريق، وتقريبا ثلاثة عقود في النادي بشكل عام.

ولعب شوستر تحت قيادة شترايش خلال الفترة التي قضاها من عام 2008 وحتى انتهاء مسيرته كلاعب في 2018، والآن أصبح جزءا من الجهاز الفني لأكاديمية النادي، وله صلات وثيقة بالفريق الأول.

كما يملك أيضا الرخصة التدريبية المطلولة لقيادة الفريق.

وذكر فرايبورج، أمس الأول الاثنين، أنهم سيعلنون عن المدير الفني الجديد "قريبا".

ويحظى شوستر بتقدير كبير في برايبورج، حيث قال نيلز بيترسن مهاجم الفريق السابق لوكالة الأنباء الألمانية: "جوليان شوستر كان بالفعل امتدادا كبيرا لمدرب في الملعب لم اره من قبل".

وأردف :" ليس من المؤلم أن تكون جزءا بالفعل من هذا النادي المميز. النادي يمثل قيم معينة، وتواضع. وفي النهاية يمثل أيضا الجودة الرياضية. إذا كان هناك شخص في مؤسستك يمثل كل هذا، فليس عليك التفكير لفترة طويلة بصورة تفوق الحد ".