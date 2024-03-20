رمضان‭ ‬زمان

تمر‭ ‬السنوات‭ ‬ويبقى‭ ‬مسلسل‭ ‬‮«‬أبنائى‭ ‬الأعزاء‭ ‬شكراً‮»‬‭ ‬حالة‭ ‬نادرة‭ ‬فى‭ ‬تاريخ‭ ‬الدراما،‭ ‬مر‭ ‬على‭ ‬عرضه‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬45‭ ‬عاما‭ ‬وبالتحديد‭ ‬شهر‭ ‬رمضان‭ ‬عام‭ ‬1979،‭ ‬المسلسل‭ ‬تأليف‭ ‬عصام‭ ‬الجمبلاطى‭ ‬بطولة‭ ‬عبدالمنعم‭ ‬مدبولى‭ ‬وفردوس‭ ‬عبدالحميد‭ ‬ويحيى‭ ‬الفخرانى‭ ‬وصلاح‭ ‬السعدنى‭ ‬وفاروق‭ ‬الفيشاوى‭ ‬وآثار‭ ‬الحكيم‭ ‬وزيزى‭ ‬مصطفى‭ ‬وحسن‭ ‬عابدين‭ ‬وفاطمة‭ ‬مظهر‭ ‬وإخراج‭ ‬محمد‭ ‬فاضل‭.‬

تناول‭ ‬المسلسل‭ ‬قصة‭ ‬‮«‬عبدالحميد‭ ‬وهدان‮»‬‭ ‬الموظف‭ ‬المكافح‭ ‬الذى‭ ‬ربى‭ ‬أولاده‭ ‬وابنته‭ ‬الوحيدة‭ ‬ولكن‭ ‬بعد‭ ‬زواجهم‭ ‬يواجه‭ ‬حالة‭ ‬جحود‭ ‬من‭ ‬معظم‭ ‬أولاده،‭ ‬ويكتشف‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يربهم‭ ‬على‭ ‬أسس‭ ‬سليمة‭ ‬وأنه‭ ‬أفرط‭ ‬فى‭ ‬تدليل‭ ‬أولاده‭ ‬مما‭ ‬أثر‭ ‬كثيرا‭ ‬على‭ ‬شخصيتهم‭ ‬عندما‭ ‬أصبحوا‭ ‬مسئولين‭ ‬عن‭ ‬زوجاتهم‭.‬

يتعرض‭ ‬‮«‬بابا‭ ‬عبده‮»‬‭ ‬لمحنة‭ ‬مرضية‭ ‬ونفسية‭ ‬بسبب‭ ‬جحود‭ ‬أبناءه،‭ ‬ولكن‭ ‬فى‭ ‬النهاية‭ ‬اعترف‭ ‬الأبناء‭ ‬بأخطائهم‭ ‬وتعود‭ ‬أسرة‭ ‬‮«‬بابا‭ ‬عبده‮»‬‭ ‬أقوى‭ ‬مما‭ ‬كانت،‭ ‬المسلسل‭ ‬حقق‭ ‬نجاحا‭ ‬هائلا‭ ‬وأسطوريا،‭ ‬ويعتبر‭ ‬بلا‭ ‬شك‭ ‬من‭ ‬العلامات‭ ‬المضيئة‭ ‬فى‭ ‬تاريخ‭ ‬الدراما‭ ‬المصرية‭ ‬عبر‭ ‬تاريخها‭.‬

مهما‭ ‬تعددت‭ ‬مرات‭ ‬عرضه‭ ‬على‭ ‬القنوات‭ ‬المختلفة‭ ‬يشهده‭ ‬الكبار‭ ‬والصغار،‭ ‬رحم‭ ‬الله‭ ‬الفنان‭ ‬الكبير‭ ‬عبدالمنعم‭ ‬مدبولى‭ ‬صاحب‭ ‬شخصية‭ ‬‮«‬بابا‭ ‬عبده‮»‬،‭ ‬وهى‭ ‬بلا‭ ‬شك‭ ‬من‭ ‬أشهر‭ ‬الشخصيات‭ ‬فى‭ ‬تاريخ‭ ‬الدراما‭.‬