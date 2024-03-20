رمضان زمان
بابا عبده
تمر السنوات ويبقى مسلسل «أبنائى الأعزاء شكراً» حالة نادرة فى تاريخ الدراما، مر على عرضه لأول مرة 45 عاما وبالتحديد شهر رمضان عام 1979، المسلسل تأليف عصام الجمبلاطى بطولة عبدالمنعم مدبولى وفردوس عبدالحميد ويحيى الفخرانى وصلاح السعدنى وفاروق الفيشاوى وآثار الحكيم وزيزى مصطفى وحسن عابدين وفاطمة مظهر وإخراج محمد فاضل.
تناول المسلسل قصة «عبدالحميد وهدان» الموظف المكافح الذى ربى أولاده وابنته الوحيدة ولكن بعد زواجهم يواجه حالة جحود من معظم أولاده، ويكتشف أنه لم يربهم على أسس سليمة وأنه أفرط فى تدليل أولاده مما أثر كثيرا على شخصيتهم عندما أصبحوا مسئولين عن زوجاتهم.
يتعرض «بابا عبده» لمحنة مرضية ونفسية بسبب جحود أبناءه، ولكن فى النهاية اعترف الأبناء بأخطائهم وتعود أسرة «بابا عبده» أقوى مما كانت، المسلسل حقق نجاحا هائلا وأسطوريا، ويعتبر بلا شك من العلامات المضيئة فى تاريخ الدراما المصرية عبر تاريخها.
مهما تعددت مرات عرضه على القنوات المختلفة يشهده الكبار والصغار، رحم الله الفنان الكبير عبدالمنعم مدبولى صاحب شخصية «بابا عبده»، وهى بلا شك من أشهر الشخصيات فى تاريخ الدراما.