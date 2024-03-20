بنتلي موتورز تصل إلى ساحات قتال ببجي موبايل

أعلنت لعبة ببجي موبايل (PUBG MOBILE) عن تعاونها مع شركة تصنيع السيارات بنتلي موتورز.

سيشهد التعاون بدءاً من اليوم وحتى 12 مايو تقديم أربعة طرازات مميزة من بنتلي في لعبة ببجي موبايل وهي: Bentayga Azure وFlying Spur Mulliner وContinental GT Convertible Mulliner وBatur.

تأسست شركة "بنتلي" عام 1919، واكتسبت شهرتها بفضل الهندسة الدقيقة والفخامة والأداء القوي. وحققت العديد من الإنجازات، بدءاً من انتصارات السباق الشهيرة في لومان 24 ساعة إلى مجموعة سياراتها الفاخرة الحديثة وسيارات السيدان والدفع الرباعي، وتواصل بنتلي اليوم دفع حدود الابتكار في مجال السيارات وتحافظ على التزامها بالحرفية والتصاميم الأنيقة. وبفضل تواجدها العالمي وقاعدة عملائها المخلصين من عشاق السيارات الفاخرة، مازالت بنتلي تحتل القمة في قطاع السيارات الفاخرة والمبتكرة لما تقدمه من تجارب قيادة لا مثيل لها لعملائها الكرام.

يستطيع لاعبو ببجي موبايل إضافة لمسة من الفخامة إلى ساحة المعركة، مع طرازات السيارات الأربعة من بنتلي التي توفر المزيد من الخيارات والتجارب داخل اللعبة للاختيار منها. وصُممت سيارة Bentley Bentayga Azure لتجسيد الراحة والرفاهية، في حين تعتبر Bentley Flying Spur Mulliner سيارة السيدان الفاخرة المثالية. بينما تحقق سيارة Bentley Continental GTC Mulliner التوازن بين الأداء والحرفية والأناقة. وأخيراً، سيتمكن اللاعبون من تجربة Bentley Batur، أقوى سيارة من حيث تميّز الإنتاج صنعتها بنتلي على الإطلاق، حيث تم تصنيع 18 سيارة فقط في جميع أنحاء العالم.

يمكن استخدام الطرازات التعاونية هذه في أربعة أنواع من المركبات داخل اللعبة هي: UAZ و Daciaو Coupe RBوMirado. كما يمكنهم إضافة الإكسسوارات باستخدام زخارف ومظلة بنتلي.

وكجزء من نظام تجميع المركبات في ببجي موبايل، كلما زاد عدد نماذج بنتلي التي يجمعها اللاعبون، ستزيد المكافآت التي سيحصلون عليها داخل اللعبة. وستتاح للاعبين الفرصة لتجربة مكافآت محددة بشكل مسبق من خلال فتحها بإنفاق نقاط UC لمرة واحدة مع إمكانية استرداد UC عند إكمال مجموعات معينة.

قال فنسنت وانج، المدير العام لقسم نشر لعبة ببجي موبايل في تنسنت جيمز: "تجمع شراكة ببجي موبايل المشوقة مع بنتلي بين حماس ساحات القتال وجاذبية الفخامة في السيارات. ونهدف من خلال تقديم طرازات بنتلي المميزة في ببجي موبايل إلى نقل اللاعبين إلى عالم رائع يلتقي فيه الأسلوب الفاخر بالاستراتيجية ويجمع كل انتصار بين البهجة والأناقة".

سيكون محتوى تعاون ببجي موبايل وبنتلي متاحاً بدءاً من 15 مارس وحتى 12 مايو.