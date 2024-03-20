14 كيلو من الأغذية الجافة منحة للأسر الأولي بالرعاية بقنا

قدمت شركة We للإتصالات ومؤسسة مصر الخير للتنمية، 4 آلاف عبوة غذاء، بوزن 14 كيلو جرام للعبوة الواحدة، لصالح الأسر الأولي بالرعاية فى محافظة قنا.

وباشر الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، اليوم الأربعاء، إطلاق المصرية للاتصالات "we" بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي.

القافلة كمرحلة أولى علي الاسر الاولى بالرعاية بقري المحافظة المختلفة خلال شهر رمضان المبارك ضمن مبادرة المصرية للاتصالات "دايما على بالي" .

عاين نائب محافظ قنا، ومرافقيه الشاحنات المصطفة واطلع علي مكونات الكرتونة التى يصل وزنها 14 كيلو جرام تضم المواد الغذائية الضرورية منها الأرز والمكرونة والسكر والفول واللوبيا والزيت والبلح والصلصة والملح .

معطيا إشارة البدء لتحرك الشاحنات نحو قري المحافظة المختلفة للبدء في عملية التوزيع

قال نائب محافظ قنا، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حريصة علي توفير كافة أوجه الدعم لجميع ابنائها والعمل على تلبية جميع احتياجاتهم، خاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجًا.

مثمنًا جهود إطلاق مثل هذه القوافل الغذائية للأسر الأولي بالرعاية، في ظل توجه الدولة لتقديم الدعم المستمر للأسر البسيطة، في جميع محافظات الجمهورية.

وعبرعن ترحيبه بجهود التعاون بين المصرية للاتصالات وصناع الخير لخدمة الأسر الأولي بالرعاية ومواصلة جهودهما لتقديم خدمات إنسانية رائدة.

ولفت إلى ضرورة تكاتف وتضافر كافة الجهود للوصول بهذه المساعدات إلى مستحقيها، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي وبمتابعة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

رافق نائب المحافظ، حسن عثمان وكيل وزارة التضامن بقنا، والدكتور محمد زمزم المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير بقنا ، وعمر رسلان مدير قطاع جنوب الصعيد للمؤسسة.

وأحمد شاهين مدير الشئون الخارجية بالشركة المصرية للاتصالات بقنا ، وعبد الرحيم الناصح ومحمد عمر العلاقات الحكومية بقطاع الصعيد بالشركة ، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بقنا