الشرقية تُكرم الأمهات المثاليات والأب المثالي لعام 2024

بمنحهم شهادات تقدير ومبالغ مالية..

شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الأربعاء، إحتفالية المحافظة بتكريم الأمهات المثاليات والأب المثالي لعام 2024 م، من العاملين بالديوان العام ومجالس المدن والوحدات المحلية القروية.

حضر الاحتفالية كل من: الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ، والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة، واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات، وغادة زاهر مديرة وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

أكد محافظ الشرقية إعتزازه وتقديره لقصص كفاح الأمهات المثاليات اللاتي ضربن أروع الأمثلة في التضحية والكفاح وجعلن أبناءهن نماذج مشرفة ومضيئة تُساهم في بناء وتنمية الوطن؛ رغم معاناتهن وظروفهن الإنسانية والإقتصادية الصعبة، معرباً عن خالص تقديره وتحياته لجميع الأمهات واللاتي يعتبرن رمزاً للعطاء، قائلا: الأم المصرية قدمت ولا زالت تقدم أروع النماذج في التضحية، واحتفالنا اليوم جاء لرد الجميل للأمهات والأباء العاملين بالجهاز الإداري والذين قدموا جيلا قادر على المشاركة في بناء الوطن.

وأوضح سكرتير عام المحافظة أن الاحتفال بتكريم الأمهات المثاليات والأب المثالي على مستوى الديوان العام والمراكز والمدن والوحدات المحلية القروية؛ يُعد تقليداً نبيلاً لما تمثله الأم من نبع للحنان وتقدم جيلاً نافعاً لنفسه ولوطنه، ونسعى جاهدين لتقديم كل أوجه الدعم والمساندة للأم والمرأة وتمكينها اقتصادياً واجتماعياً.

وفي نهاية الإحتفالية قام محافظ الشرقية، بتكريم الأمهات المثاليات على مستوي مراكز ومدن المحافظة بمنحهم شهادات تقدير ومبالغ مالية متمنيا للجميع حياه أسرية مليئة بالاستقرار والسعادة وهم: حنان فهمى إبراهيم سالم الأم المثالية الديوان العام، انتصار عبد العال على محمد أم مثالية من ذوي القدرات والهمم بالقطاوية مركز أبو حماد، أسماء محمد السنجري أم مثالية لطفل من ذوى القدرات والهمم بمركز ابوحماد، إحسان محمد عوض أم معيلة بمركز فاقوس، نجاة عبد الحميد أحمد الأم البديلة بالديوان العام، سنية محمد أحمد عبد الفتاح أم لأحد العاملين بالجهاز الإداري.

وتقديراً لدور الأب باعتباره رب الأسرة حرص محافظ الشرقية علي تكريم كل من: خالد محمد السيد على الأب المثالى بالديوان العام، حسن محمود محمد سيد أب مثالي من ذوي الإحتياجات الخاصة بالديدامون مركز فاقوس.

قدم المكرمون الشكر لمحافظ الشرقية لحرصه على تكريمهم اليوم، بمنحهم شهادات تقدير ومبالغ مالية، ولدوره البارز في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للأسرة الشرقاوية.