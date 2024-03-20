ضبط 70 ألف لعبة نارية خلال حملة تفتيشية بمدينة العاشر من رمضان

قامت إدارة تموين العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، بتشكيل حملة برئاسة المهندس مصطفى عبد القادر ومصطفى بيومى رئيس الرقابة التموينية بالإدارة، للمرور على المحال التجارية، وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفين.

وضم جهود الحملة على تحرير المحضر رقم 3164 جنح قسم أول العاشر من رمضان ضد صاحب مكتبة بالعاشر من رمضان لحيازته 5000 صاروخ ألعاب نارية مختلفة الأحجام والأنواع، والمحضر رقم 3165 قسم أول العاشر من رمضان ضد صاحب مكتبة بالعاشر من رمضان لحيازته 45000 صاروخ وألعاب نارية مختلفة الأحجام والأنواع.

والمحضر رقم 3166 جنح قسم أول العاشر من رمضان ضد صاحب كشك لبيع السجائر بالعاشر من رمضان، لبيعه بأزيد من السعر الرسمى المقرر وتم، التحفظ على 100علبة سجائر، كما تمكنت الحملة من ضبط 20 ألف صاروخ مع الباعة الجائلين وتم إعدام المضبوطات بطريقه آمنة حفاظاً على حياة المواطنين.

ووجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبدالرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية، بالتنسيق مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.