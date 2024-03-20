ضبط ٦٢٠ كجم أسماك مجمده غير صالحة للاستهلاك في حملة تموينية بكفر الدوار

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر وكيل وزارة التموين بالبحيرة، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة حيث تم تنفيذ حملة تموينية بمركز كفر الدوار بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري بالبحيرة أسفرت عن ضبط ٦٢٠ كجم أسماك مجمده غير صالحة للإستهلاك الآدمي و٦ محلات جزارة يقومون بالذبح خارج المجازر الحكومية ويعرضوا للبيع لحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمي وتم التحفظ على المضبوطات وإتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تم تنفيذ حملة تموينية بمركز دمنهور برئاسة سمير البلكيمي - مدير الرقابة التموينية أسفرت عن : ضبط ٤٤٢٥ عبوة بسكويت وسلع غذائية مختلفة الأنواع منتهية الصلاحية داخل أحد شركات الأغذية قبل بيعها و تداولها بالأسواق ونفذت الرقابة التموينية بشبراخيت حملة تموينية على المحلات العامة وأسفرت عن ضبط 2000 كيس ملح طعام مجهول المصدر وبدون فواتير وتم تحرير المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة وضبط نصف طن أسمنت مجهول المصدر وتم عمل المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة.وضبط كمية قدرها 2 طن ملح طعام خشن داخل احد المصانع غير المرخصة وتم عمل المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة.

هذا وقد شددت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالإشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.