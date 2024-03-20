محافظ أسوان: جهود متواصلة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وتحقيق الإصحاح البيئى

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تعليماته للمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام للمحافظة بترأس الإجتماع الدورى لمتابعة الجهود الوقائية المبذولة لمكافحة أى أمراض وبائية ، وتحقيق الإصحاح البيئى وهو الذى يأتى فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين ، ووفقاً لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فى هذا الشأن ، وأيضاً الكتاب الدورى لوزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام آمنة رقم 26 لسنة 2024م.

وخلال الإجتماع الذى حضره مسئولى الجهات المختصة أوضحت السكرتير العام بأنه بناءاً على تكليفات محافظ أسوان تواصل مديرية الصحة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية أعمال التطهير والتغطية للخزانات المكشوفة والبيارات والتوجيه بتغير الخزانات التالفة ، فضلاً عن التخلص من بؤر المياه الراكدة وردم البرك والمستنقعات ، مع شفط أى خزانات أرضية غير مستخدمة وتجفيفها وإغلاقها.

لافتا بأنه يتواكب مع ذلك توفير عمالة لدعم أعمال الترصد والمكافحة بشكل مستمر على مدار العام ، والتخلص من تجمعات القمامة ورفعها بشكل دورى لإتمام عملية المكافحة ، علاوة على بالتخلص من الحشائش وأماكن توالد البعوض ، وإستخدام المبيدات الخاصة بمكافحة ذلك ، وعقد ندوات توعية تثقيفية للتعريف بالجهود ووسائل مكافحة أى أمراض أولاً بأول .