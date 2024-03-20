مياه سوهاج تجري 150 مقابلة لاستطلاع آراء الأهالي في مياه الشرب

اجرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج استطلاع رأي بمركز ساقلتة الجارى به تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة وذلك للتعرف عن مدى رضا العملاء عن الخدمات التي تقدمها الشركة صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب واضاف ان مسئولى التوعية بالشركة قاموا باجراء 150 مقابلة بالأماكن العامة ومنازل المواطنين هذا بالإضافة الى اجراء استطلاع راي تليفوني لعدد 50 مشترك من المواطنين الذين تقدموا بشكاوى عبر الخط الساخن 125 كما تم استطلاع اراء المواطنين المترددين على مركز خدمة عملاء المنشاة للتاكد من حصول العملاء على الخدمات فى سهولة ويسر وباسرع وقت ممكن.

وأوضحت اسماء سهيل مدير ادارة التوعية والتثقيف ان الاستطلاعات تبحث مدى جودة خدمات مياه الشرب والالتزام في قراءة العدادات ومدى رضا العملاء عن الخدمات المقدمة وانه يتم خلال الاستطلاع توعية المواطنين بالخدمات التي تقدمها الشركة من خلال الخط الساخن 125 ومراكز خدمة العملاء كما يتم دعوة المواطنين بنشر رسائل التوعية المائية لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي.