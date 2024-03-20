قصور الثقافة تطلق غدا ليالي رمضان بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب

ليالي رمضان الثقافية .. ضمن برنامج وزارة الثقافة، وبرعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في التاسعة مساء غد الخميس، ليالي رمضان الثقافية والفنية بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب.

يتضمن حفل الافتتاح لقاء مع د. سعيد المصري لمناقشة كتابه "إعادة إنتاج التراث الشعبي" في طبعته الصادرة حديثا عن الهيئة، ويقام لقاء عن المسيرة الإبداعية للشاعر والكاتب الراحل د. سعيد عبده، ويتحدث عنه الشاعر حسام العقدة، بالإضافة إلى فقرة فنية بالمقهى الثقافي مع السيرة الهلالية لفرقة الفنان محمد عزت، تقديم الشاعر مسعود شومان.

كما يشهد اليوم أمسية شعرية يشارك بها الشعراء د. أحمد صلاح كامل، أوفي عبد الله الأنور، د. سامح درويش، شريف خميس، فرغلي الخبيري، محمد صلاح رشوان، منصور عبد المقصود، ميرفت أمين محمود، نجاة محمد عبد القادر، نزار البيومي، بمصاحبة الفنان علي إسماعيل، ويدير الأمسية الكاتب فؤاد مرسي.

ويختتم اليوم بعرض فني لفرقة السباعية للإنشاد الديني على المسرح الكبير بالحديقة.

هذا وتتنوع الفعاليات اليومية التي تقدمها الهيئة للجمهور في الحديقة عبر برنامج مكثف يستمر حتى 20 رمضان، منها برنامج "راوي من بلدنا" الخاص بعروض رواة السيرة الهلالية، حيث تستعيد الهيئة أزمنة الحكي الشعبي في قلب الأجواء الرمضانية من خلال الشعراء والرواة الشعبيين.

ويشارك ببرنامج "واحة الشعراء" نخبة كبيرة من الشعراء من جميع المحافظات المصرية بمصاحبة مجموعة من الفنانين.

ويناقش برنامج "عطر الأحباب" المسيرة الإبداعية لكبار الشعراء والأدباء الراحلين، كما يتناول برنامج "إضاءات حول إصدارات الهيئة" مجموعة كبيرة من الإصدارات الثقافية، بجانب العروض الفنية اليومية في الإنشاد الديني والموسيقى العربية والفنون الشعبية، والأفلام التسجيلية والسينمائية، وورش الحكي، والورش الخاصة بالأطفال الموهوبين وذوي القدرات الخاصة.

وتنظم الهيئة عددا من المعارض المتنوعة طوال فترة الفعاليات منها معرض كتاب لأحدث إصدارات هيئة قصور الثقافة بأسعار مخفضة، ومعرض فنون تشكيلية، ومعرض مجسمات لبعض الرموز الوطنية.

الفعاليات الثقافية تنظم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر والباحث مسعود شومان، والإدارات العامة التابعة، المكتبات والمواهب والنشر والثقافة العامة والتمكين الثقافي لذوي الاحتياجات، والمشرف التنفيذي للفعاليات بالحديقة أماني شاكر مدير عام المكتبات.

وتقام الفعاليات الفنية بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم والإدارات العامة التابعة المهرجانات والموسيقى والفنون التشكيلية والفنون الشعبية.

يشار إلى أن هيئة قصور الثقافة تطلق الليالي الرمضانية هذا العام بمواقعها المركزية الكبرى، في 4 مواقع بالقاهرة منها قصر ثقافة روض الفرج والحديقة الثقافية بالسيدة زينب ومسرح السامر وقصر السينما.

كما تنظم الهيئة فعاليات ليالي رمضان في 6 محافظات مصرية تمثل أقاليم مصر كافة، وهي المنيا والإسماعيلية والأقصر والبحيرة والدقهلية والفيوم، بجانب أنشطة هيئة قصور الثقافة المتعددة فى كل الفروع الثقافية بباقي المحافظات، وأعدت الهيئة برنامجًا ثقافيا للمناطق المطورة "بديل العشوائيات"، كما تقدم أنشطة مكثفة بمبادرة "أنت الحياة"، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" في 14 محافظة.