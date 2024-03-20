تحصين 20524 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بالبحيرة

قامت مديرية الطب البيطري بالبحيرة، بقيادة الدكتور أشرف مصطفى سالم ، بتحصين 20524 رأس ماشية من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز خلال أول أيام الحملة القومية الأولى لعام 2024 م للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية والوادي المتصدع والتى إنطلقت أمس الثلاثاء الموافق 19 مارس وذلك من خلال فرق التحصين بجميع الإدارات التابعة للمديرية.

وتناشد المديرية جميع المزارعين والمربين وحائزي الثروة الحيوانية بربوع المحافظة بتقديم مواشيهم للجان وفرق التحصين المنتشرة بجميع الإدارات التابعة للمديرية .

ومن جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة ،على ضرورة تكثيف حملات التوعية وعقد الندوات الإرشادية لمربي الماشية، لتعريفهم بفوائد تحصين ماشيتهم، وإطلاعهم على أفضل الأساليب لتربيتها، من خلال إجراء التحصينات الدورية والإبلاغ عن الإشتباة في أية أمراض وبائية، كما وجهت مسئولي الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى، بتقديم كافة أوجه الدعم لفرق الأطباء البيطريين، لضمان تنفيذ أهداف الحملة وتحقيق المستهدف منها.

ياتي ذلك ضمن ضمن جهود محافظة البحيرة ، للعمل على تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية ، و تعظيم الإنتاج بالمزارع وتوفير البروتين الحيواني بصورة آمنة لمواطني المحافظة ،للحفاظ على صحة المواطنين وضبط أسعار اللحوم بالأسواق.