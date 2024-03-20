فحص 1424 مريضًا فى قافلة علاجية بقرية كوم بني مراس بالدقهلية

وجه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بتنظيم قافلة طبية علاجية الاثنين و الثلاثاء في قرية كوم بني مراس مركز المنصورة وذلك تحت اشراف الدكتور علياء أبو السعود منسق عام القوافل.

حيث تم توقيع الكشف على 1424 مريضاً، وضمت 9عيادات منها ( أطفال - باطنة - رمد - الأنف والأذن - جراحة - اسنان - جلدية - عظام - نساء وتنظيم اسرة ) فضلاً عن معمل طفيليات و أشعة x ray.

وتضمن الفحص الطبى للقافلة:باطنة 231 أطفال 208 جراحة 189 أسنان 159 انف وأذن 134 جلدية 152 رمد 100 عظام 177 نسا وتنظيم اسرة 74 .

كما تم إجراء عدد 225 تحليلاً مختلفاً للمرضى، 74 حالة أشعة عادية وموجات صوتيه فضلاً عن فحوصات لـ 89 مريضا ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم وتحويل 17حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم و اصدار 12 قراراً للعلاج على نفقة الدولة .



من جانبه لفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 39 ندوة تثقيفية ، و125حالة استبيان مؤكداً على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنه.