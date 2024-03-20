الأربعاء 20 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

فحص 1424 مريضًا فى قافلة علاجية بقرية كوم بني مراس بالدقهلية

بوابة الوفد الإلكترونية

وجه الدكتور شريف مكين  وكيل وزارة  الصحة بالدقهلية بتنظيم قافلة طبية علاجية  الاثنين و الثلاثاء   في قرية كوم بني مراس مركز المنصورة  وذلك تحت اشراف الدكتور علياء أبو السعود منسق عام القوافل.

حيث تم توقيع الكشف على 1424 مريضاً، وضمت 9عيادات  منها  ( أطفال -  باطنة - رمد - الأنف والأذن  - جراحة - اسنان - جلدية - عظام - نساء وتنظيم اسرة ) فضلاً عن معمل طفيليات و أشعة x ray.
وتضمن الفحص الطبى للقافلة:باطنة 231 أطفال 208  جراحة  189 أسنان  159 انف وأذن 134 جلدية 152 رمد 100 عظام 177 نسا وتنظيم اسرة  74 .
كما تم إجراء عدد 225 تحليلاً مختلفاً  للمرضى،  74 حالة أشعة عادية  وموجات صوتيه فضلاً عن فحوصات  لـ 89 مريضا ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم   وتحويل 17حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم و اصدار 12 قراراً للعلاج على نفقة الدولة .


من جانبه لفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 39 ندوة تثقيفية ، و125حالة استبيان مؤكداً على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنه.

الجريدة الورقية