صحف قطرية: على المجتمع الدولي اتخاذ مواقف حاسمة لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي

أكدت صحيفتا (الشرق) و(الوطن) القطريتان، أهمية اتخاذ المجتمع الدولي مواقف حاسمة، لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

وذكرت صحيفة (الشرق) - في افتتاحيتها اليوم الأربعاء تحت عنوان "قطر..دعم لكل جهود إدخال المساعدات إلى غزة" - أن المخاوف والتحذيرات الدولية والإقليمية من اتساع نطاق شبح المجاعة المتوقع حدوثها في قطاع غزة أخذت تتصاعد بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة برا وبحرا وجوا، والذي دخل يومه الـ 166 على التوالي، وما تضعه حكومة الاحتلال من قيود وعراقيل أمام دخول المساعدات الإنسانية إلى الأراضي الفلسطينية.

وأشارت إلى أن دولة قطر تواصل العمل على كل المسارات السياسية والإنسانية، سواء من خلال الوساطة الجارية لوقف الحرب، أو دعم كل الجهود المبذولة لإدخال المساعدات، حيث تتعاون الدوحة في هذا الإطار مع كل الشركاء الدوليين والإقليميين لضمان تكثيف دخول المساعدات إلى غزة بشكل غير مشروط عبر الممرات البرية، إلى جانب الانخراط الإيجابي في مبادرة إنشاء ممر بحري في غزة لإدخال المساعدات، حيث تقوم بدور تشغيلي مهم جدا لهذا الممر بالتعاون مع شركائها.

من جهتها، أوضحت صحيفة (الوطن) تحت عنوان "فرصة لوقف إطلاق النار "، أن مناظر الجوع المقبلة من غزة والطوابير الطويلة من الأشخاص التي تخاطر بحياتها كونها أهدافا مفضلة للاحتلال من أجل الحصول على أي شيء يسد جوعها ويروي ظمأها لا يجب أن تمر مرور الكرام، بل يجب أن تكون دافعا للمجتمع الدولي لوقف جرائم الاحتلال ومحاسبة قادته على ما ارتكبوه من مجازر في غزة، فمن غير المقبول أن يتعامل العالم مع غزة بازدواجية معايير.

وفي سياق متصل استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، اليوم /الأربعاء/، في غارات جوية وقصف مدفعي إسرائيلي لمنازل وبنايات وشقق سكنية في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وفي صباح اليوم الـ166 من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، قصف الاحتلال مناطق عدة بمدينة غزة، تحديدًا حي الرمال، ومحيط مستشفى الشفاء غرب المدينة.

وتم انتشال 20 شهيدًا جراء قصف صاروخي إسرائيلي استهدف عمارة سكنية غرب مدينة غزة، بينما سقط شهداء ومصابون في قصف من الطيران الحربي الإسرائيلي على منطقة السدرة بحي الدرج شرق المدينة.

وقصفت مدفعية جيش الاحتلال شققا سكنية في عمارة "مشتهى"، مقابل برج شوا حصري بمدينة غزة.

وقالت مصادر في قطاع الدفاع المدني وصحفيون في القطاع إن هناك عددا كبيرا من العائلات محاصرة في حي الرمال غرب مدينة غزة، وسط ظروف مأساوية، بسبب قصف الاحتلال المستمر على الحي.

وبحسب المصادر، ألقى جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، بالمرضى خارج مجمع الشفاء الطبي، ونقلهم إلى المستشفى المعمداني بحالة صحية صعبة.

وارتفعت حصيلة قصف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلا لعائلة الهباش في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة إلى 27 شهيدًا، معظمهم من النازحين.

وفي مخيم البريج وسط قطاع غزة، جرى انتشال 6 من الشهداء من منزل استهدف بالطيران الحربي الإسرائيلي.

وشهدت مناطق شرق دير البلح وسط القطاع، إطلاق نار كثيف من قبل آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي، ما أسفر عن استشهاد، وإصابة عدد من المدنيين.