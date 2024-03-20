ندوة إلكترونية لمنتجي ومصدري الصناعات الغذائية

نظم المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات QCAP بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية ندوة إلكترونية للشركات المنتجة والمصدرة للصناعات الغذائية أعضاء المجلس عبر تطبيق زووم وذلك تحت عنوان "طرق وتقنيات سحب العينات الغذائية" والتي شارك فيها أكثر من 80 شركة.

واشتملت الندوة على عرض عن طرق وأساليب سحب العينات لمتبقيات المبيدات قدمه الدكتور شريف الجمال الباحث المساعد بالمعمل واشتمل هذا العرض على توضيح أهمية سحب العينات واثر ذلك على دقة تمثيل نتائج العينات للشحنات المأخودة منها كما اشتمل العرض على المرجعية لسحب العينات وفقا للمواصفات الموضوعة من الكودكس أو المواصفة المصرية وذلك لتحليل متبقيات المبيدات ثم تم فتح باب المناقشات للمشاركين بالندوة حيث تم الرد على جميع الاستفسارات الخاصة بهم في هذا الشأن وما يقدمه المعمل من خدمات مختلفة لتحليل الملوثات في الأغذية والبيئة والتدريب والإستشارات الفنية والتحاليل الجديدة التي قام المعمل بضمها إلى قائمة الخدمات التي يقدمها ومنها قسم تحليل الملوثات في المواد الملامسة للأغذية وكذا التحاليل الجديدة بأقسام متبقيات المبيدات.

ويعمل المركز على استراتيجية حرص الدولة ووزارة الزراعة على سلامة الغذاء والمحاصيل الزراعية وحرصاً على سمعة الصادرات المصرية وذلك ضماناً لزيادة الصادرات المصرية من الأغذية الطازجة والمصنعة، ونظراً للدور القومى الذى يقوم به المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصرالثقيلة في الأغذية في مجال مراقبة الملوثات المختلفة فقد قام المعمل بإرساء نظام قومي لمراقبة متبقيات المبيدات منذ 1995 علي المحاصيل المختلفة وذلك لإستكمال منظومة التشريعات والقرارات الصادرة لاستخدام وتداول المبيدات بنظام لتقصي وتقدير متبقيات المبيدات في الحاصلات الزراعية الغذائية.