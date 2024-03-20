طريقة عمل سلطة الفتوش بدبس الرمان| تحمي القلب وتعزز جهاز المناعة

تحظى الأكلات الشامية بحب كبير لدى المصريين، ومن أبرزها سلطة الفتوش، والتي تعتمد في الأساس على التوابل بمقادير محددة والصوصات المضافة إليها؛ للحصول على المذاق المطلوب، وفيما يلي نقدم لك طريقة عملها في المنزل بخطوات سهلة، وفوائد دبس الرمان.

فتوش

طريقة عمل فتوش بدبس الرمان

المقادير

- للسلطة :

البصل : 1 حبة (صغير الحجم / مقطع جوانح)

خيار : 2 حبة (مقطع)

الطماطم الكرزية : كوب (مقطعة أنصاف)

فليفلة ملونة: كوب (مقطعة)

خس : نصف كوب (مفروم خشن)

البقلة : ربع كوب (مفرومة)

الفجل : 4 حبات (مقطع)

الرمان : ربع كوب (حبّ)

الخبز العربي : حسب الرغبة (مقطع ومحمص / للتقديم)

- للصوص :

زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

دبس الرمان : 2 ملعقة كبيرة

عصير الليمون : 1 حبة

سماق : ملعقة كبيرة

ملح : ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

في وعاء الخلط ضعي الخيار والطماطم، ثم أضيفي الفليفلة الملونة، والخس، والبقلة، والفجل، والرمان، وقلبي.

لتحضير الصوص: بوعاء جانبي صغير، ضعي البصل ثم أضيفي زيت الزيتون، ودبس الرمان، وعصير الليمون، والسماق، والملح واخلطي المكونات جيداً.

أضيفي الصوص على المكونات السابقة وقلبي حتى يتجانس ويتوزع الصوص مع باقي المكونات.

أضيفي الخبز المحمص عند التقديم.

فوائد دبس الرمان

خفض الكولسترول

دبس الرمان قد يمنع أو يبطئ تراكم الكوليسترول في الشرايين، حيث يؤدي تراكم الكوليسترول إلى تضيق الشرايين، وهو السبب الرئيسي في الإصابة بأمراض القلب.

يمكن لمضادات الأكسدة مثل البوليفينول الموجودة بكمية كبيرة فى الرمان عن الفواكه الأخرى، فى تقليل البروتينات الدهنية منخفضة الكثافة التي تؤدي إلى تراكم الكوليسترول.

يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب

مرض القلب هو السبب الأكثر شيوعًا للوفاة المبكرة في العالم، تساعد الأحماض الدهنية فى دبس الرمان خاصة حمض البونيك فى الحماية من عدة خطوات في عملية مرض القلب.

يقلل ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم واحدة من العوامل الرئيسية للأزمات القلبية والسكتات الدماغية، وتبين أن تناول عصير الرمان أو مشتقاته يوميًا بانتظام يساعد بشكل كبير على خفض مستويات ضغط الدم في أقل من أسبوعين.

تعزيز جهاز المناعة

يحتوى دبس الرمان على مضادات الأكسدة خاصةً فيتامين C، التي تعزز من صحة جهاز المناعة للشخص.

عند هضم الطعام، تحدث عملية تسمى الأكسدة حيث يتم تشكيل جزيئات تسمى الجذور الحرة، هذه الجذور الحرة هي مواد يمكن أن تؤدى إلى تلف الأنسجة ويمكن أن تسبب أمراض مثل أمراض القلب أو السرطان، يمكن أن يمتص الجسم الجذور الحرة من الملوثات البيئية مثل الدخان والإشعاع.