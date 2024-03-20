قصور الثقافة تواصل الليالي الرمضانية بميدان السواقي في الفيوم

شهد ميدان السواقي بالفيوم، فعاليات الليلة الثانية من ليالي رمضان الثقافية والفنية، التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ضمن برنامج الهيئة الثقافي.

يأتي هذا فى إطار احتفالات الهيئة بشهر رمضان بالتعاون مع فرع ثقافة الفيوم، ضمن احتفالات الهيئة المركزية بميدان السواقي بالفيوم خلال شهر رمضان.

عرض فني لفرقة شبين القناطر للغناء الشعبي ضمن ليالي رمضان بالفيوم

بدأت الفعاليات بعرض فني لفرقة شبين القناطر للغناء الشعبي بقيادة المايسترو عادل فريد، قدمت خلاله باقة من الأغنيات الدينية والمواويل الشعبية منها "رمضان، خلي البساط أحمدي، المسك فاح، غالي نبينا غالي، خلي الكلام أخد وعطا، ايه العمل يا أحمد، وهنسيبكم في رعاية الله"، كما قدمت فقرة للمزمار البلدي، وسط تجاوب كبير من الحضور.

واُختُتِمَت الفعاليات بعرض فني لفرقة أبو قير للموسيقى العربية بقيادة المايسترو سامح إبراهيم والتي قدمت " رايحة فين يا حاجة، بيت العز يا بيتنا، يا صلاة الزين، سهر الليالي، يا سيد الخلق يا طه، رمضان كريم، يا لالالي، أكدب عليك، أسمعوني، فلسطين عربية، ست الحبايب، وأغنية نوبية"

جاءت الفعاليات بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وينفذها فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع، وقدم الحفل الشاعر والفنان محمود عبد المعطي، بحضور مدير عام الفرع، وتستمر الفعاليات يوميا بميدان السواقي حتى 17 رمضان.

ومن جانب آخر افتتح فرع ثقافة الفيوم برنامجه المركزي بعرض فني لفرقة الفيوم للموسيقى العربية بقيادة المايسترو حسن شاهين بمدينة الطلبة بجامعة الفيوم، وقدمت خلاله باقة متنوعة من الأغنيات منها " والله بعودة يا رمضان، القلب يعشق كل جميل"، بحضور مدير عام الفرع، ومدير عام المدن الجامعية، ومدير إدارة مدينة الطلبة، ومديرين رعاية الشباب والاسكان الطلابي وأخصائي الأنشطة الفنية.

وكانت الفعاليات قد انطلقت أمس بعرض فني للتنورة التراثية للفنانين أحمد سيد، وزياد سيد، أعقبها عرض فني لفرقة بنها للإنشاد الديني بقصر ثقافة القليوبية بقيادة المايسترو حسن إبراهيم، قدمت خلاله الفرقة باقة من الأغنيات الدينية التي تنوعت بين الأداء الفردي والجماعي منها "صلى الله على سيدنا محمد، أسماء الله الحسنى، يا رسول الله، يا صلاة الزين، القلب يعشق كل جميل، يا إمام الرسل، إلهي ما أعظمك، قسما بنور المصطفى، إلى رحاب يثرب".