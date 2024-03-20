نجم برشلونة يتحدي مبابي قبل صدام دوري أبطال أوروبا

أثار باو كوبارسي، نجم فريق برشلونة، الجدل بتصريحاته المثيرة خلال حوار صحفي له عبر الموقع الرسمي للنادي، بشأن مواجهة الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.



وصرح باو، قائلًا: “مباراة باريس؟ نحن نتطلع لذلك بعد سنوات عديدة دون الوصول إلى الدور ربع النهائي، سنلعب للفوز بنسبة 100%. ستكون مباراة جميلة للجماهير، نريد أن نفعل كل ما في وسعنا للوصول إلى نصف النهائي”.

وأتم: “مواجهة مبابي أحد أفضل لاعبي العالم؟ لم أفكر في الأمر بعد، لكني سأحاول أن أكون على طبيعتي وألعب بأقصى ما أستطيع، المفتاح الحقيقي هو أن يقدم الفريق أفضل ما لديه، كان الشوط الأول ضد نابولي جيدًا حقًا ونحتاج إلى تقديم مباراة كاملة كهذه ضد باريس، نحن بحاجة إلى إيقاف مهاجمي باريس واستغلال فرصنا”.

ومن المقرر أن يستضيف ملعب "حديقة الأمراء" مباراة باريس سان جيرما وبرشلون في مرحلة الذهاب يوم الأربعاء 10 أبريل 2024، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية.

بينما يستضيف ملعب "مونتجويك" مباراة الفريقين في مرحلة الإياب يوم الثلاثاء 16 أبريل 2024، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية.