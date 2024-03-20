جنوب أفريقيا تسحب فرق الهوكي من الألعاب الأفريقية بسبب ضعف الملعب

انسحبت فرق الهوكي في جنوب إفريقيا من مسابقة الهوكي في دورة الألعاب الأفريقية 2023.

وأشارت إلى المخاوف بشأن الحالة السيئة للملعب في ملعب ثيودوسيا أوكوه في أكرا ، اختارت الفرق إعطاء الأولوية لسلامة ورفاهية لاعبيها.

واعربوا عن عدم رضاهم عن جهود التحضير وخوفا من الإصابات المحتملة على المدى الطويل للاعبيهم ، انسحب كل من الفرق الذكور والإناث من المنافسة.

ويأتي هذا القرار في الوقت الذي يستعدون فيه للأولمبياد ولا يمكنهم المخاطرة بصحة رياضييهم في مرافق دون المستوى المطلوب.

وأقر وزير الرياضة مصطفى يوسف بالمخاوف التي أثارتها فرق جنوب أفريقيا وأكد أن الجهود جارية لتصحيح الوضع.

وعلى الرغم من التأكيدات بأن منشأة الهوكي ستفي بالمعايير المطلوبة، إلا أن هذه الجهود لم تكن كافية لإقناع فرق جنوب أفريقيا بإعادة النظر في انسحابها.

واجه إعداد ملعب الهوكي تأخيرات ، مع خلافات بين اتحاد الهوكي والمقاول حول اختيار العشب. وبينما تبذل الجهود لحل هذه القضايا، فإنها لم تلبي توقعات فرق جنوب أفريقيا، المشهورة ببراعتها في لعبة الهوكي.

في المنافسة المستمرة ، حققت مصر الفوز على نيجيريا في مسابقة الرجال بنتيجة 5-4.

ومن المقرر أن تتبع ذلك مباريات أخرى مثيرة للاهتمام، بما في ذلك مواجهة منتخب غانا للسيدات مع نيجيريا ومواجهة فريق الرجال مع كينيا في وقت لاحق يوم الاثنين.

إن انسحاب فرق الهوكي في جنوب إفريقيا بمثابة تذكير بأهمية الإعداد والمرافق الكافية في الأحداث الرياضية الدولية ، مع التأكيد على ضرورة أن يعطي جميع أصحاب المصلحة الأولوية لسلامة ورفاهية الرياضيين.