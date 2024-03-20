الأربعاء 20 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

رئيس المركز القومي للمسرح ينعي الفنان محمود الشاذلي

بوابة الوفد الإلكترونية

نعى الفنان إيهاب فهمي، رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون والشعبية؛ الفنان محمود الشاذلي، الذي وافته المنية امس، الثلاثاء.

يذكر أن الفنان محمود الشاذلي من مواليد محافظة كفر الشيخ، وبدأ مشاركاته الفنية بفرقة كفر الشيخ المسرحية، وحصل على العديد من الجوائز الإقليمية.
شارك في العديد من الأعمال التليفزيونية أشهرها: "ليالي الحلمية، الشهد والدموع، رحلة السيد أبو العلا البشري، الإمام الغزالي، الزيني بركات، الوسية، الفرسان، الأبطال، القضاء في الإسلام، نهاية العالم ليست غدا، أكتوبر الآخر، المصراوية، الحاوي، الإمام محمد عبده، الأصدقاء، أوراق مصرية، للعدالة وجوه كثيرة، خالتي صفية والدير، على باب الوزير، عصفور النار، أهالينا، ضمير أبلة حكمت".
ومن أعماله السينمائية: "أمير الظلام، مبروك وبلبل".

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