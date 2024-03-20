طاقم تحكيم جزائري لمباراة إياب الزمالك وفيوتشر

‏أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم جزائري لإدارة مباراة مودرن فيوتشر في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم 7 أبريل المقبل باستاد القاهرة الدولي. ويتكون طاقم التحكيم من مصطفى غربال حكماً للساحة، ويعاونه كل من، مقران قوراري و عباس أكرم زرهوني مساعدين، ويوسف قموح حكمًا رابعًا. ويتواجد الجزائري لحلو بن براهم كحكم للفيديو، ويعاونه الزامبية ديانا شيكوتيشا. واختار "كاف" الليبي جمال سالم مراقباً عاماً على المباراة، في حين يراقب الحك...