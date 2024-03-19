الأربعاء 20 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

سيرين عبدالنور تسير على خطى الأميرات

بوابة الوفد الإلكترونية

تنجذب النجمة اللبنانية سيرين عبدالنور للأزياء الراقية التي تبرز جمالها وسحر قوامها مما جعلها تخطف الاضواء نحو جمالها.
وبدت سيرين عبدالنور بإطلالة ساحرة على خطى اميرات عالم ديزني،  حيث ارتدت فستان طويل باكمام منفوخة، صمم من قماش ناعم باللون البينك،مما عكس قوامها الممشوق.

وتزينت ببعض الاكسسوارات اللافته التي تتناغم مع ذوق فستانها.

واختارت تسريحة شعر جذابة ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون البينك في الشفاه.

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