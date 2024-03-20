دورات رمضانية بمراكز شباب الحسينية

أطلق مركز شباب قصاصين الشرق بإدارة شباب الحسينية بمحافظة الشرقية، أولى مباريات الدورة الرمضانية، بمباراة افتتاحية بين فريق أصدقاء محمد عبدالعزيز وفريق الأفيال، وانتهت المبارة بفوز الأفيال نتيجة 5/3، وحصل لاعب الأفيال مدحت الطيرة على جائزة أحسن لاعب بالمباراة.

وجاءت المباراة الثانية بين فريقي 5 بحر البقر وأولاد سلامة، وانتهت بفوز الأول بنتيجة 5/2، وحصل اللاعب حسونة لاعب فريق 5 بحر البقر على أحسن لاعب بالمباراة.

ومن المقرر أن تقام بعد قليل على ملعب قصاصين الشرق مباريات فريق أصدقاء أحمد ماهر والنجوم، ومباراة شباب الوكايدة و7 الصالحية .

وفى نفس السياق، استمر مركز شباب شهداء 2 بحر البقر فى تنفيذ دورته الرمضانية التى تتسم كالعادة بالإثارة والمتعة وحسم اللقاء الأول فريق التحدي بسعود بالفوز على فريق شهداء المناجاة بنتيجة 4/1، والمباراة الثانية بين فريق أصدقاء دونجا و7 الصالحية لم تحسم نتيجتها بعد لوجود احتجاج مقدم من مركز شباب 7 الصالحية، وستعلن اللجنة المنظمة نتيجة المباراة اليوم.

ويشار إلى أن هناك مسابقة قرآنية قد أعلنت عن تنفيذها، لحفظة القرآن الكريم ببعض هيئات الشباب والرياضة بالحسينية، وشهدت إقبال منقطع النظير في مركز شباب جزيرة برد بمشاركة 1200 متسابق، ونادى الحسينية الرياضي 600 متسابق، ومركز شباب جميمة 90 متسابق، وستقوم كل هيئة رياضية بعمل احتفالية كبيرة لتكريم أهل القرآن.

وتأتى هذه الأنشطة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتوجيهات الدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة، تحت إشراف الدكتور أيمن عبد المقصود وكيل المديرية للشباب، والدكتور أحمد إبراهيم وكيل المديرية للرياضة، والدكتور أحمد حماد مدير عام الشباب بالمديرية، وهشام إسماعيل مدير إدارة شباب الحسينية.