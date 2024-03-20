"انتصارات العاشر من رمضان".. موضوع خطبة التراويح بمساجد الإسماعيلية

تناولت خطبة صلاة التراويح بعدد من مساجد الإسماعيلية اليوم الاثنين في تاسع ايام شهر رمضان المبارك الحديث عن انتصارات المسلمين في شهر رمضان على مدار التاريخ الإسلامي.

وشهد الملتقى الفكري بمسجد ابو بكر الصديق أكبر مساجد الإسماعيلية اليوم الحديث عن انتصارات العاشر من رمضان واستطرد ضيوف الملتقى وهم الدكتور محمد فاضل الأستاذ بجامعة الأزهر والشيخ أحمد وحيد بالاوقاف الحديث عن أحداث تاريخية مهمة خلال شهر رمضان المبارك أولها نزول الوحى على الرسول صلى الله عليه وسلم وتشريع الأذان .. وبعدها غزوة بدر أولى انتصارات المسلمين فى معركة كبرى.وفتح مكة ومعارك حطين وعين جالوت وفتح الأندلس وفي العصر الحديث انتصارات العاشر من رمضان.

ومن المعارك التي وقعت في رمضان ولها بصمة واضحة في نفوس المصريين بصفة خاصة والشعوب العربية بصفة عامة وكانت نقطة جوهرية في تغيير العديد من النظريات في التاريخ المعاصر معركة العاشر من رمضان السادس من أكتوبر وعبرت القوات المسلحة قناة السويس وهم صائمون فأبهروا العالم بقدراتهم القتالية على مواجهة ذلك العدو .

وفي سياق متصل أدى الالف من اهالي الإسماعيلية اليوم صلاة القيام بمساجد الإسماعيلية، ورصدت بوابة الوفد الإلكترونية أداء صلاة القيام من مسجد الرحمن الرحيم بحي جاردن سيتي حيث أدى الصلاة الشيخ مصطفى درويش وتلا ما تيسر من سورتي الانفال والتوبة.