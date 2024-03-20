15 دولة فى بطولة العالم للسباحة بالغردقة

تستضيف منطقة خليج سوما باى جنوب مدينة الغردقة السبت والأحد 23و24مارس بطولة العالم للسباحة المفتوحة بمشاركة 15دولة.

هذا وعقد فراج عبد المقصود وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، اجتماعًا تحضيريًا هامًا بحضور ممدوح خليفة وكيل المديرية للرياضة وموسى الرشيدي مدير الإدارة العامة للرياضة والدكتورة أمل أبوعرام، مدير جهاز سباحة المياه المفتوحة بالاتحاد المصري للسباحة، و دعاء مطر، عضو اللجنة الفنية لجهاز المياه المفتوحة استعدادًا للاجتماع المزمع عقده غدًا، والذي سيجمع بين قيادات البحر الأحمر للتحضير لبطولة العالم لسباحة المياه المفتوحة.

وتستضيف مدينة سوما باي بالبحر الأحمر هذه البطولة المهمة، والتي ستقام في الفترة من 23 إلى 24 مارس. ستشارك في البطولة 15 دولة و ينظمها الاتحاد المصري للسباحة برئاسة المهندس ياسر إدريس، رئيس الاتحاد المصري للسباحة ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية، بالتنسيق الكامل مع الاتحاد الدولي للسباحة.

وتأتي هذه البطولة برعاية كريمة من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة و اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر. يهدف هذا الحدث الرياضي الكبير إلى تعزيز السباحة في المياه المفتوحة وتعزيز العلاقات الرياضية بين الدول المشاركة.

وفي الاجتماع التحضيري، تمت مناقشة العديد من الجوانب المتعلقة بتنظيم البطولة، بما في ذلك البرامج الزمنية والإجراءات الأمنية والتسهيلات اللازمة لضمان نجاح الحدث وسلامته. كما تم بحث سبل تعزيز الإعلان والدعاية لهذه البطولة الرياضية المهمة، وذلك لجذب أكبر قدر من الجماهير والمشجعين.

يعكس اجتماع الإعداد هذا التزام عبد المقصود والفرق الرياضية المعنية في البحر الأحمر لتوفير البيئة المناسبة والتجهيزات اللازمة لاستضافة هذه البطولة الدولية بنجاح. من المتوقع أن توفر البطولة فرصة للسباحين الموهوبين للتنافس على أعلى مستوى وتعزيز مكانة مصر كوجهة رياضية عالمية.

تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع التحضيري الذي عُقد اليوم يعتبر خطوة هامة في استعدادات مصر لاستضافة هذه البطولة العالمية المرموقة. ومن المتوقع أن تكون هذه البطولة فرصة للترويج للسياحة الرياضية في منطقة البحر الأحمر وزيادة الوعي بأهمية ممارسة السباحة في المياه المفتوحة.

تأتي هذه الجهود في إطار التركيز الكبير الذي توليه مصر لتطوير الرياضة وتعزيز دورها في المجتمع. وبفضل التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري للسباحة والجهات المعنية الأخرى، يأمل القائمون على البطولة في نجاحها وتحقيق رؤية مصر لتكون مركزًا رياضيًا عالميًا.

من جانبه، أعرب عبد المقصود والحضور عن تفاؤلهم وثقتهم في قدرة مصر على تنظيم هذه البطولة بشكل ممتاز، وأكدوا أنهم سيبذلون كل الجهود اللازمة لتحقيق النجاح والتأكد من راحة وسلامة المشاركين والجماهير.

من المتوقع أن يشهد اليوم الافتتاحي للبطولة حضورًا كبيرًا من الرياضيين والمشجعين الذين سيشهدون منافسات قوية في مياه سوما باي. وستكون هذه البطولة فرصة للتعريف بالمواهب الرياضية الشابة وتعزيز قيم الروح الرياضية والتنافس الشريف.

بهذا الاجتماع التحضيري، تأكدت إرادة وتعاون الشباب والرياضة بالبحر الأحمر في تنظيم هذا الحدث العالمي المهم، ومن المتوقع أن يكون له تأثير إيجابي على الرياضة المصرية والسياحة الرياضية في المنطقة.