مي القاضي سعيدة بردود الأفعال على دورها في صيد العقارب

كشفت الفنانة مي القاضي ، عن مدى سعادتها بردود الأفعال على دورها في مسلسل صيد العقارب، والذي يعرض ضمن دارما رمضان 2024.

أعربت مي القاضي عن سعادتها بمشاركتها في مسلسل صيد العقاري، قائلة:" سعيدة بالتواجد في عمل ضخم ذو قصه مميزة مثل صيد العقارب، لافتة الى ان ردود الافعال التي جاءتها على الدور والمسلسل ككل كانت مميزة ومليئه بالايجابية، لما فيها من تفاصيل تظهر مدى تعلق الجمهور بشخصيات المسلسل، ومدى تفاعله مع احداثه .

مي القاضي

وأكدت القاضي، ان التعاون مع الفنانة غادة عبد الرزاق كان مثمر ومميز وملىء بالتفاصيل الفنية الجيدة التي تظهر للمشاهد خلال متابعته للعمل، لافتة الى انها تتمنى تكرار التجربة معها اكثر من مرة قادمة .

وتجسد القاضي دور الابنة الصغرى للفنان رياض الخولى وتربطها به علاقة خاصة، وتدور احداث شخصيتها في اطار اجتماعي ملىء بالاحداث الدرامية المميزة .

مي القاضي

أبطال صيد العقارب

مسلسل "صيد العقارب" بطولة غادة عبد الرازق، رياض الخولى، سيمون، محمد علاء، أحمد ماهر، محمد نجاتى، مى القاضى، محمد على رزق، منال سلامة، عايدة فهمى، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، صفاء جلال، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، عزوز عادل، رحاب عرفة، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، وتأليف باهر دويدار إخراج أحمد حسن، وإنتاج شركة فينومينا.

اخر اعمال مي القاضي الدرامية

وكان آخر أعمال مى القاضى فى الدراما، مسلسل "البيت بيتى" المكون من 10 حلقات بطولة كريم محمود عبد العزيز ومصطفى خاطر، محمد محمود عبد العزيز، ميرنا جميل، مى القاضى، محمود حافظ، سليمان عيد، سامي مغاوري، أوتاكا، ياسر علي ماهر، علا رامي، عابد عنان، أحمد عبد الوهاب وعدد من ضيوف الشرف.