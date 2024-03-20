اقبال كبير علي المسابقة الكبري للقران الكريم بالفيوم

قال محمد الجارحي الأمين العام للتحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي ، بمحافظة الفيوم، أن مسابقة حفظ القران الكريم، شهدت في اليوم الثاني لها اقبال غير مسبو، وأن إجمالي عدد الحضور بلغ 735 متسابق، موزعين علي لجان التحكيم في مراكز المحافظة.

في مركز ابشواي حضر 114 متسابق، منهم 10 متسابقين في المستوي الاول، و 72 في المستوي الثاني، و82 في المستوي الثالث.

وفي ⁠مركز يوسف الصديق، فبلغ اجمالي عدد الحضور 80 متسابق، منهم متسابقين اثنين في المستوي الاول، و4 متسابقين في المستوي الثاني، و 74 متسابق في المستوي الثالث.

وفى مركز الفيوم، فقد بلغ إجمالى عدد الحضور 232 متسابق، منهم 41متسابق في المستوي الاول، 191 متسابق في المستوي الثاني، ولم يتقدم أحد المستوي الثالث.

وفي ⁠مركز سنورس بلغ إجمالى عدد الحضور 102 متسابق، منهم5 متسابقين في المستوي الاول، و97 متسابق في المستوي الثاني، ولم يتقدم أحد المستوي الثالث.

وفي ⁠مركز طامية بلغ إجمالى عدد الحضور 98 متسابق، منهم4 متسابقين في المستوي الاول، و94 منسابقفي المستوي الثاني، ولم يتقدم المستوي الثالث اي من المتسابقين.

وفي مركز إطسا بلغ إجمالى عددالحضور 109 متسابق، منهم 8 متسابقين في المستوي الاول، و73 متسابق في المستوي الثاني، و 28 متسابق في المستوي الثالث.

ثلاث مستويات للمسابقة..

وكانت قد انطلقت أمس الاثنين المسابقة الكبري لحفظة القران الكريم برعاية التحالف الوطني ومؤسسة الجارحي للتنمية المجتمعية بمشاركة 1427 متسابق ومتسابقة من كافة قرى ومراكز محافظة الفيوم، وتضم المسابقة ثلاث مستويات (حفظ القرآن الكريم كاملاً، حفظ 20 جزءًا، حفظ 10 أجزاء) .

ويدير المسابقة لجان تحكيم متخصصة من كبار العلماء والقراء والأئمة والوعاظ من الأزهر الشريف والأوقاف بالمحافظة.

واكدت داليا الجارحي، مجلس أمناء مؤسسة الجارحي، أن الفائزون بالمراكز الأولى يحصلون علي على رحلات عمرة وجوائز مالية قيمة، بالإضافة الي تكريمات متنوعة للمتسابقين المتميزين في التلاوة وأصحاب القدرات الخاصة في حفظ وفهم القرآن الكريم.

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